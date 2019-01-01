FİNANS

Akbank, düşük kurdan dolar sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

Akbank'ın internet sitesinden dün gece 5 TL'nin altından dolar satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Akbank, düşük kurdan dolar sattı

Akbank'ın internet sitesinden dün gece 5 TL'nin altından dolar satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Akbank'tan yapılan açıklamada yaşanan olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"01.01.2019 Salı günü 02:28-03:41 saatleri arasında piyasanın sığlığı dolayısıyla oluşan alım satım marj açıklığı sonucu sistemimizde kurlar piyasaya göre düşük kalmıştır"

İşleyişin normale döndüğü belirtilen açıklamada, ucuza ne kadar dolar alındığı ve ucuza dolar alınan kişilerin işlemlerinin iptal edilip edilmediği hakkında bilgi verilmedi.

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