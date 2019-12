Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: "2020 ekonomimiz ve sektörümüz açısından olumlu bir yıl olacak"

"Tosla, gençlerin günlük bankacılık işlemlerini kolayca ve sosyalleşerek yapabilecekleri eğlenceli bir platform. Önümüzdeki aylarda yeni özelliklerini de kullanıma açacağız. Bugün bankacılık hizmetlerini hala kullanmayan büyük bir kitle var. Tosla’nın finansal kapsayıcılığa da önemli katkıları olacaktır.

Tüm bu girişimlerimizin hem müşteri memnuniyetine, hem de finansal sonuçlarımıza çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum."

- "Yeniliklerimiz 2020'de de sürecek"

Akbank Genel müdürü Binbaşgil, konumlarını daha da güçlendirmek için kendilerini sürekli yenilemek zorunda olduklarını belirtti.

Yeniliklerin 2020'de de süreceğini söyleyen Binbaşgil, "Her segmentte, her kanalda, müşteriye dokunduğumuz her noktada bankacılık deneyimini mükemmelleştirme arzusundayız." dedi.

Binbaşgil, geleceğe hazırlanırken başarılı olabilmek için çalışanların, kültürün ve teknolojinin birbiriyle uyumlu olmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Genç, eğitim düzeyi son derece yüksek, yenilikçi, dinamik bir insan yapılarının bulunduğuna dikkati çeken Binbaşgil, "İnovasyon kültürünü geliştirmek, gençlerimizin yenilikçi ruhunu beslemek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Geleceği şekillendirmede başarının insan ve kültürden geçtiğine inanıyoruz. Bu yüzden birçok kurumda İnsan Kaynakları olan birimin adı bizde İnsan ve Kültür.." diye konuştu.