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Akbank kredi alacaklarını 3 firmaya sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Akbank kredi alacaklarını 3 firmaya sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'den oluşan 3 firmaya satılmıştır"

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sizden de bu beklenirdi şimdi uçuk faizlerle laf anlamaz insanlarla zaten ödeme yapamamış insanları tamamen mağdur edecekler varlık şirketleri kan emici kan
Yanlış anlamadıysam, alacaklarını tahsil edemeyen firmalar alacaklarını varlık fonuna devredilmiş kurumlara devrediyorlar ve paralarını bu kurumlardan alıyorlar. Böylece varlık fonundaki kurumlar kolay kolay tahsil edemeyecekleri bir alacağın yükü altına girerek, zamanla zarar ediyor gale gelecekler.
bu kolayligi insalara saglasalar borclarini oder herkes 444 milyon alacak var 19 milyona sat oda guzel
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