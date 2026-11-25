Aksaray'da yaşanan 332 bin 500 liralık gübre dolandırıcılığına ilişkin davada Yargıtay’dan emsal karar çıktı.

Aksaray'da sosyal medya üzerinden verilen gübre satış ilanı nedeniyle 332 bin 500 lira dolandırılan çiftçi ailenin şikâyeti üzerine açılan davada Yargıtay kararını verdi. Yüksek mahkeme, para transferinde kullanılan banka hesaplarının sahiplerine verilen hapis cezalarını bozarak sanıkların dolandırıcılığa bilerek katılıp katılmadığının ayrıntılı araştırılmasını istedi.



332 BİN 500 TL'LİK ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEDİ

Sosyal medyadaki gübre ilanını gören çiftçi aile, satıcıyla anlaşarak 332 bin 500 liralık alışveriş yapmak istedi. Anlaşma kapsamında paranın bir kısmını belirtilen banka hesabına gönderen aile, ürünün teslim edilmemesi üzerine dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu.Yapılan incelemede gönderilen paranın ilk hesaptan dört farklı banka hesabına daha aktarıldığı belirlendi.

Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hesap sahiplerine nitelikli dolandırıcılıktan ceza verdi. Kararın onanmasının ardından temyize giden sanıklar, banka hesaplarını arkadaşlarına kullandırdıklarını ve işlemlerden haberleri olmadığını savundu.

YARGITAY SUÇ KASTININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanıkların yalnızca hesap sahibi olmaları nedeniyle mahkûm edilmesini yeterli görmedi. Hesapların kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının belirlenmeden hüküm kurulmasını hukuka aykırı buldu.

ATM KAMERALARI İNCELENECEK

Yargıtay, hesap açılış belgeleri, para transferleri, ATM kamera görüntüleri, internet bankacılığı erişim bilgileri, IP adresleri, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin ayrıntılı incelenmesini istedi. Böylece sanıkların işlemlere doğrudan katılıp katılmadığı ve dolandırıcılık kastıyla hareket edip etmediği açıklığa kavuşturulacak.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, 31 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeye de dikkat çekildi. Buna göre, nitelikli dolandırıcılık suçuna yalnızca banka veya kredi kartı ya da banka hesaplarının kullanılmasını sağlayan bilgileri başkasına vererek katılan kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanabilecek.

Yargıtay, eksik inceleme nedeniyle hükmü bozarak dosyayı yeniden yargılama yapılması için Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Kaynak: Nefes