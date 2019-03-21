FİNANS

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından üç hafta sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı.

İşte fiyatlarında düşüş olan akıllı telefonların listesi...

Bu listeye bakmadan telefon almayın

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Samsung Galaxy S9 (64 GB)
Çıkış tarihi: Mart, 2018 Eski fiyatı: 4699 TL

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Samsung Galaxy S9 (64 GB)
İndirim: 829 TL İndirim sonrası fiyat: 3870 TL

Huawei Mate 20 Pro (128 GB)

Huawei Mate 20 Pro (128 GB)
Çıkış tarihi: Kasım, 2018 Eski fiyatı: 6999 TL

Huawei Mate 20 Pro (128 GB)

Huawei Mate 20 Pro (128 GB)
İndirim: 950 TL İndirim sonrası fiyat: 6049 TL

Samsung Galaxy S8 (64 GB)

Samsung Galaxy S8 (64 GB)
Çıkış tarihi: Nisan, 2017 Eski fiyatı: 3699 TL

Samsung Galaxy S8 (64 GB)

Samsung Galaxy S8 (64 GB)
İndirim: 570 TL İndirim sonrası fiyat: 3129 TL

Samsung Galaxy Note 9 (512 GB)

Samsung Galaxy Note 9 (512 GB)
Çıkış tarihi: Ağustos, 2018 Eski fiyatı: 7499 TL

Samsung Galaxy Note 9 (512 GB)

Samsung Galaxy Note 9 (512 GB)
İndirim: 1000 TL İndirim sonrası fiyat: 6499 TL

Huawei Mate 20 Lite (64 GB)

Huawei Mate 20 Lite (64 GB)
Çıkış tarihi: Eylül, 2018 Eski fiyatı: 2799 TL

Huawei Mate 20 Lite (64 GB)

Huawei Mate 20 Lite (64 GB)
İndirim: 465 TL İndirim sonrası fiyat: 2334 TL

Huawei P Smart 2019 (64 GB)

Huawei P Smart 2019 (64 GB)
Çıkış tarihi: Aralık, 2018 Eski fiyatı: 2500 TL

Huawei P Smart 2019 (64 GB)

Huawei P Smart 2019 (64 GB)
İndirim: 791 TL İndirim sonrası fiyat: 1709 TL

Sony Xperia XA1 (32 GB)

Sony Xperia XA1 (32 GB)
Çıkış tarihi: Nisan, 2017 Eski fiyatı: 1929 TL

Sony Xperia XA1 (32 GB):

Sony Xperia XA1 (32 GB):
İndirim: 646 TL İndirim sonrası fiyat: 1283 TL

Oppo RX17 (128 GB)

Oppo RX17 (128 GB)
Çıkış tarihi: Kasım, 2018 Eski fiyatı: 2999 TL

Oppo RX17 (128 GB)

Oppo RX17 (128 GB)
İndirim: 270 TL İndirim sonrası fiyat: 2729 TL
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung

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