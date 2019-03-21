Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

İşte fiyatlarında düşüş olan akıllı telefonların listesi...
Bu listeye bakmadan telefon almayın
Samsung Galaxy S9 (64 GB)
Çıkış tarihi: Mart, 2018
Eski fiyatı: 4699 TL
Samsung Galaxy S9 (64 GB)
İndirim: 829 TL
İndirim sonrası fiyat: 3870 TL
Huawei Mate 20 Pro (128 GB)
Çıkış tarihi: Kasım, 2018
Eski fiyatı: 6999 TL
Huawei Mate 20 Pro (128 GB)
İndirim: 950 TL
İndirim sonrası fiyat: 6049 TL
Samsung Galaxy S8 (64 GB)
Çıkış tarihi: Nisan, 2017
Eski fiyatı: 3699 TL
Samsung Galaxy S8 (64 GB)
İndirim: 570 TL
İndirim sonrası fiyat: 3129 TL
Samsung Galaxy Note 9 (512 GB)
Çıkış tarihi: Ağustos, 2018
Eski fiyatı: 7499 TL
Samsung Galaxy Note 9 (512 GB)
İndirim: 1000 TL
İndirim sonrası fiyat: 6499 TL
Huawei Mate 20 Lite (64 GB)
Çıkış tarihi: Eylül, 2018
Eski fiyatı: 2799 TL
Huawei Mate 20 Lite (64 GB)
İndirim: 465 TL
İndirim sonrası fiyat: 2334 TL
Huawei P Smart 2019 (64 GB)
Çıkış tarihi: Aralık, 2018
Eski fiyatı: 2500 TL
Huawei P Smart 2019 (64 GB)
İndirim: 791 TL
İndirim sonrası fiyat: 1709 TL
Sony Xperia XA1 (32 GB)
Çıkış tarihi: Nisan, 2017
Eski fiyatı: 1929 TL
Sony Xperia XA1 (32 GB):
İndirim: 646 TL
İndirim sonrası fiyat: 1283 TL
Oppo RX17 (128 GB)
Çıkış tarihi: Kasım, 2018
Eski fiyatı: 2999 TL
Oppo RX17 (128 GB)
İndirim: 270 TL
İndirim sonrası fiyat: 2729 TL
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