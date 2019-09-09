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Albayrak: ABD Ticaret Bakanı Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Albayrak: ABD Ticaret Bakanı Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Albayrak twitter hesabından, "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross

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