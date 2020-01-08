Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Türkiye’nin enerji fiyatlarına karşı hassas bir ülke de olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ABD ile İran geriliminin ekonomiye etkilerine yönelik açıklamalar yaptı. İki ülke arasındaki gerginliğin devam etmesi halinde altın ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam edeceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Alkin, Türkiye’nin caydırıcı ve uzlaştırıcı yönünü ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

“PETROL FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDERSE, ÜLKELER OLUMSUZ ETKİLENİR”

Enerji fiyatlarına karşı hassa bir ülke olduğumuzu hatırlatan Prof. Dr. Alkin, “Yükselişin devam edip, etmeyeceği Trump’ın açıklamalarına bağlı. Saldırılar ve gerginlik sürerse petrol fiyatları yükselecektir. Bu enflasyon üzerinde baskı yaratacaktır. Çünkü Türkiye’de petrol ve türevlerini kullanarak imalat yapan çok fazla tesis var. Cari işlemler açığını da etkileyecektir. Petrol fiyatlarının yükselişi bütün ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkileyecektir. Altın fiyatları gerginlik öncesinde de yavaş yavaş tırmanmaya başlamıştı. 1200 dolardan 1600 dolara kadar çıktı. Gerginlik yerini ummadığımız şekilde sakinliğe bırakırsa yurt dışında altın fiyatları gerileyebilebilir” diye konuştu.