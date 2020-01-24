Altınla ilgili önemli tahmin! 'Altının gramı bu yıl içinde 320 TL seviyesini görebilir'

Geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasından yaşanan gerginlikten dolayı 300 TL bandının üzerine çıkan altın, küresel piyasalarda yaşanan olumlu hareketlenme ile 15 TL civarında düşüş yaşamıştı. Son 24 saatte dünyada yaşanan olaylar, küresel altın piyasasına da yükseliş olarak yansıdı. Çin'de yaşanan Coronovirüs salgını, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, Avrupa Birliği'nden ayrılmasını içeren tasarıyı onaylaması altının onsunun bin 558 dolar civarında seyretmesine neden oldu.

Türkiye'nin altın alım-satım ve imalatında önde gelen merkezlerinden Kuyumcukent'teki kuyumcular, altında yükselişin ABD ile İran gerilimi, İngiltere'nin AB'den çıkışının onaylanması olduğunu belirtirken, gram altının yıl içinde 320 TL'yi görebileceğini belirtti.

'ALTIN BU YIL İÇİNDE 320 TL BANDINI GÖREBİLİR'

Altının yükselişi devletler arasında yaşanan gerginlikten kaynaklandığına vurgu yapan Kuyumcu Nasri Amcalar, "300 TL bandını geçmesinin sebebi ABD-İran arasında yaşanan gerginlik. Yaşanan olumsuzluklar ardından ABD'nin uzlaşıya açığız açıklamasından altının gram 15 TL civarında düştü. Şimdi yükselişin temel sebeplerinden bir tanesini İngiltere'nin AB'den çıkışı olarak söyleyebiliriz. İngiltere Kraliçesi çıkışı onayladı. Bu yaşananlar altının ons fiyatını yükseltiyor. Altın için kısa vadede bir şey söylemek zor, uzun vadede kazandırır ve bu yıl içinde 320 TL bandını görebilir. Şu anda gram altın 297 TL civarında, çeyrek altın 480 TL civarında, yarım altın 960 TL civarında ve Cumhuriyet altını 2 bin TL civarında seyrediyor." dedi.