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Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması: Kriz merkezi oluşturuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Antalya Valiliğince dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin mağduriyetlerin yaşanmaması için kriz masası oluşturulduğu bildirildi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 'Thomas Cook' hakkında bir açıklama yayınladı.

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması: Kriz merkezi oluşturuldu

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle de Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle kente gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi.

'KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULMUŞTUR'

Bu konuda yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve misafirlerimizin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliğimizce kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz masası, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik Otelciler Birliği ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği yetkililerinin katılımıyla teşkil edildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosunda oluşturulan kriz merkezi konuyu takip edecek, süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak."

Açıklamada, bu kapsamda, söz konusu tur operatörüyle bağlantı içerisinde olan turizm işletmeleri ve kente gelen misafirlerin durumlarının titizlikle takip edildiği de kaydedildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN THOMAS COOK AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından 178 yıllık bir geçmişe sahip olan Thomas Cook şirketi için yaptığı açıklama şu şekilde:

“İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibariyle durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic’de faaliyetlerine devam etmektedir. Bugün itibariyle Thomas Cook İngiltere’nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır. 22.09.2019 dahil içeride konaklayan konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere’nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışan ‘Kredi Destek Paketi’ en kısa sürede hayata geçirilecektir.”

TÜRKİYE'DE 21 BİN THOMAS COOK MİSAFİRİ VAR

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un bugün itibarıyla tasfiye sürecine girdi. Thomas Cook, Büyük Britanya'dan Türkiye'ye turist getiren en büyük tur operatörleri arasında yer alıyordu. Bugün itibarıyla Thomas Cook'un Türkiye otellerinde kalan 21 binden fazla konaklama misafiri olduğu bildirildi.

İŞLETMELER İÇİN KREDİ DESTEK PAKETİ HAZIRLANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir."

178 yıllık İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook resmen battı178 yıllık İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook resmen battı

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Thomas Cook

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