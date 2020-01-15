FİNANS
  4. Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Ürün fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki düşüş motorinde 22-23 kuruş indirimi gündeme getirdi. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den (KDV dahil) 26 kuruş alacağı bulunuyor. Bu gece, 23 kuruşu düşmesi öngörülüyor. Devletin, 3 kuruş alacağı kalacak. Pompa fiyatların “şimdilik” sabit kalacak.

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki düşüş, motorinde indirimi gündeme getirdi. Motorinde, bu gece 22-23 kuruş indirim bekleniyor.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve jeopolitik riskler uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin),Brent petrol ve yurt içinde dolar kurunu artırmıştı. Motorinin, 6 Ocak’ta uluslar arası piyasalarda tonu 630 dolara kadar çıktı. Aynı günlerde Brent petrol, 70 doları aştı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin ve risklerin azalması piyasaları rahatlattı. Motorinin ton fiyatı, 585 dolara kadar indi. Brent petrol de 64 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı da düştü. Benzinin tonu, 6 Ocak’ta 627 dolardı. 15 Ocak itibarıyla 609 dolara kadar indi.

MOTORİNDE İNDİRİM

Ürün fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki düşüş motorinde 22-23 kuruş indirimi gündeme getirdi. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den (KDV dahil) 26 kuruş alacağı bulunuyor. Bu gece, 23 kuruşu düşmesi öngörülüyor. Devletin, 3 kuruş alacağı kalacak. Pompa fiyatların “şimdilik” sabit kalacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”
(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, petrol, motorin, indirim,

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret önerisi!

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Görücüye çıktılar! Brüksel Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

Milyonları ilgilendiriyor! Ücretler değişti

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

İBB'den Bakanlığa 'kredi' yanıtı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatı ve sağlığı tehlikeye sokacak gıda üretenlere 5 yıla kadar hapis yolda

Hem para cezası hem de 5 yıl hapis cezası var

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

Marmaray’ın cirosu 2 milyar liraya yaklaştı

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor”

(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi

(Özel) Mersin Serbest Bölgesinden ekonomiye büyük katkı: 2,8 milyar dolar ticaret hacmi

Borsa’da tarihi rekor

Borsa’da tarihi rekor

Enerji Bakanı açıkladı! Hidrojen girişi en geç 2021 sonunda olacak

Bakan duyurdu! Türkiye'de bir ilk olacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.