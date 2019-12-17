FİNANS

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Toplantıda, TÜİK temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş ve taleplerini dile getirmişti.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda da Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sunmuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu TİSK TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç TÜİK Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
milletvekili zammı , bakanların v.s zammı neden bu kadar tartışılmıyor. hiç mi adaletli davranan biri gelmeyecek bu ülkenin başına ?
bunu ekran resmi alın fiyat asgarî ücret 2254 TL olacak
Bunlara 2.254 Lira Versek Nasil Gecinirler Maasinizin yaninda bizimkisi sakiz parasi
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