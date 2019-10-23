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Av köpekleri ile bulunan trüf mantarının kilosu bin 500 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve ekonomik değeri nedeniyle ‘siyah inci’ olarak nitelendirilen trüf mantarı bulundu. Ormanlık alanlarında av köpekleri ile bulunan trüf mantarının kilosu bin 500 TL'yi buluyor.

Av köpekleri ile bulunan trüf mantarının kilosu bin 500 TL

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, İlçe Orman İşletme müdürlüğünden ekiplerle ormanlık alanlarda trüf mantarı tespit çalışması yaptı.

Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile yapılan arama çalışmalarında 3.5 kilo trüf mantarı bulundu. İlçede trüf mantarı bulunan ormanlık alanların belediye bünyesinde haritası çıkarılacak ve ilçe halkına alternatif gelir kaynağı oluşturulacak.

Çekerek'in ormanlık alanlarında av köpekleri ile kilosu bin 500 TL'yi bulan trüf mantarı bulduklarını söyleyen Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “Çekerek yerel ürünler olarak zengin bir yapıya sahip. İlçemiz sınırlarında bulunan ormanlık alanlarda Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile profesyonel bir ekip eşliğinde trüf mantarı araması yaptırarak bölgemizde trüf mantarı haritası oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmamızın ikinci gününde ortalama 3-3.5 kilo civarında trüf mantarı bulduk” dedi.

Trüf mantarı sahaları oluşturarak ülke ve ilçeye katma değer oluşturmak istediklerini belirten Çakır, “Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında dünyada 'Siyah Elmas' olarak adlandırılan ve kilosu bin ile bin 500 TL'yi bulan mevsimsel olarak 3 bin 500 Euro'ya kadar alıcı bulan trüf mantarı arama çalışmaları ilçemizde devam edecektir. İlçemizde oluşturacağımız trüf mantarı sahaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanması ve orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulmayı hedefliyoruz. İnşallah arama faaliyetleri sonrası vatandaşlarımıza gerekli eğitimleri de vererek ilçemize katma değer oluşturacağız” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
Yozgat truf mantari

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