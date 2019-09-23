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Aylar önce tanesi 1 liraydı, şimdi kilosu 75 kuruş

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

Aylar öncesinde fiyatı 10 liraya kadar çıkan ve tepkilere yol açan domates, Eskişehir pazarlarında 75 kuruşa satılıyor.

Aylar önce tanesi 1 liraydı, şimdi kilosu 75 kuruş

Geçtiğimiz aylarda kriz dolayısıyla kilosu 7 lirayı gören domatesin fiyatı pazarlarda 75 kuruşa kadar geriledi. 40 yıldır pazar esnafı olduklarını ifade eden Adnan Altın, geçen yıl üretimin az olduğunu ancak talebin çok olduğunu, bu sene ise üretimin çok olduğunu ancak talebin az olduğunu belirtti. Altın, "Mahsul epey fazla olduğundan talep arzı karşılayamıyor. Türkiye’nin her tarafında çok domates ekimi var. Üretim oldukça yüksek. Geçen yıl bu zamanlarda üretim yoktu, talep vardı. Geçen sene ihracat vardı, bu sene ihracat da yok şu anda. Arz talep meselesi. Domates çok fazla ama talep buna göre çok az. Geçen sene domates bulamıyorduk, bu sene böyle oldu. Geçen sene üretim azdı, talep çoktu. Bu sene üretim çok, talep az" şeklinde konuştu.

'DOMATESTE BU FİYATLAR 2 HAFTA DAHA SÜRER SONRA YÜKSELİR'

Domatesin fiyatlarının ne kadar zaman daha bu fiyatta kalacağı konusuna da açıklık getiren Altın, "Bugün 1 kamyon yerine 5 kamyon satarsak fiyat artar. Domatesin sezonu kapanmak üzere, bu gördüğünüz fiyatlar en fazla 2 hafta daha sürer, sonra yükselmeye başlar. Bu gece bile kırağı tehlikesi var, kırağı düştü mü domates biter" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
domates esnaf eskişehir

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