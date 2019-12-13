FİNANS

Bakan duyurdu! Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün ödeniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün saat 18.00’den sonra ödenmeye başlayacak. 435 işletmeye 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon TL ödenecek" dedi.

Bakan duyurdu! Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri bugün ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hastalıktan ari destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAAK:AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
435 yani şirket başına 1 milyon yaaaa kardeşim ev kiramı 4 ay ödeyemiyorum 3 bin bana verin çocuklarım sokakta kalmasın zenginleri zegin etmeyin
tarım bitti bayilere neler yapın diyor akıl işi dehil her yer bitiyor tarım bitti zirai ilaç bayilerinide bititiyor
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