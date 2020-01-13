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  4. Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında.' dedi.

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'dan bir yılda elde edilecek asgari geliri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Turhan,"İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak"

Turhan, "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak." diye konuştu.

Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında."

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Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul,

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
tahminimizden az geçti diye bunu da halkın sırtına yüklerler. tıpkı yaptıkları diğer köprüler, yol ve havalimanları gibi. garantisi halkın cebi...
hiçbir mantıklı dayanağı yok ben Panama kanalına baktım etrafında bir tane yapılaşma yok ama bizimki ne bakıyorsun her tarafı binalarla dolu Celal Şengör Hoca ne diyor kanala sözüm yok ama etrafına bina yapmak cinayettir mesela havalimanına ayrılan alan 76000000 metrekare ama yapılan yer 16000000 gerisi rant
geçiş garantisimi vereceksiniz yine.?
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