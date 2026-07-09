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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 202 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 202 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 202 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 202 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 6 milyon 202 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 140 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 566 milyon 469 bin 787,50 lira, işlem miktarı ise 1.063,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 596 milyon 430 bin 865,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Dünya Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 202 bin liraya yükseldi 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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