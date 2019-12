Bakan Varank: "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi ve TOGG Yeniliğe Yolculuk töreninde konuştu. Türkiye’nin 2002 yılında 36 milyar dolarlık ihracat yapabilen, bunu da düşük sektörel çeşitlilikle gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Özel sektörü yenilikçiliğe, girişimciliğe ve Ar-Ge’ye teşvik edecek mekanizmalar yoktu. 17 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz. Hemen hemen her sektörde üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sıfırdan kurduğumuz bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile 85 Teknopark, yeni fikirlerin ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir. Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur. Türkiye’nin otomobili, sadece bir araba üretme projesi de değildir." dedi.

"Yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarttık" Türkiye’nin özellikle savunma sanayinde tüm dünyanın konuştuğu bir başarı hikayesi yazdığının altını çizen Bakan Varank, "Kendimize inandık, yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarttık. Türkiye’nin girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının isteyince neleri başarabildiklerini bize örtülü ambargolar uygulayanların zihnine kazıdık. Kazandığımız bu tecrübeyle, ülkemizi her alanda yüksek teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladığımız, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz bu vizyonumuzun bir parçası. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi’ni bugün resmen açıyoruz. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak. Bilişim Vadisi’nin paydaşları olan kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları güçlü bir sinerji oluşturacaklar. Buradaki somut projelerle, küresel markalarımızın oluşmasını ve değeri milyar dolarla ölçülen Türk girişimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti: "Her biri birbirinden tecrübeli parlak zihinler burada, Bilişim Vadisi’ndeki Ar-Ge merkezinde bu otomobili geliştiriyorlar. Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir. Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur. Türkiye’nin otomobili, sadece bir araba üretme projesi de değildir. Türkiye’nin yeni fırsat pencerelerini yakalama hamlesidir. Bakınız; otomotiv sektörü, köklü bir değişim sürecinden geçiyor. Bağlantılı, otonom ve elektrikli otomobil pazarı, köklü markaların yanında yeni girişimlere çok büyük fırsatlar sağlıyor. Bugün, elektrikli ve bağlantılı araçlar, toplam araç satış gelirlerinin yalnızca yüzde 1’ine sahipken, 15 yıl sonra bu oran yüzde 40’lara çıkacak. Bu otomobilleri ve beraberindeki mobilite ekosisteminin içereceği tüm kritik teknolojileri özgün olarak geliştirme imkânımız var. İşte Türkiye’nin otomobiliyle, küresel piyasada rekabet edecek markamızı oluşturuyor, sektörün geleceğinde biz de varız diyoruz. Bu proje Aynı zamanda otomotiv yan sanayisinin yeni teknolojilere karşı kendini güncellemesine de öncülük edecek. Böylece otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini daha da yukarılara çekeceğiz."