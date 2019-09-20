Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBA ve TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Yurt dışında Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katıldı. Kurultayda konuşan Bakan Varank, dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geçen sene 550 bin katılımcıya hitap eden bu festivalin, bu sene 1 milyonun üzerinde misafire ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. TEKNOFEST’i önümüzdeki yıllarda da geniş katılımlı düzenlemeye devam edeceğiz. Teknolojik farkındalığı, gençlerimizin önderliğinde ülkenin bütününe yayacağız" ifadelerini kullandı.

Topyekün kalkınma için tek bir alanda yaşanacak gelişimin yeterli olmadığını vurgulayan Varank, "Bilimin ve teknolojinin; tüm sektörleri yönlendirdiği bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu iki unsuru üretim süreçlerinde en iyi şekilde kullanan ülkeler; küresel rekabette ve inovasyonda rakiplerini geride bırakıyor.

İşte biz de güçlü Türkiyesi için, mevcut üretim yapımızdaki katma değeri ve teknoloji yoğunluğunu artırmanın peşindeyiz. Tabii bu durum, müteşebbislerin yatırım iştahı kadar, nitelikli insan kaynağıyla da yakından ilişkili. Beşeri sermaye noktasında, emsallerimize göre karşılaştırmalı bir üstünlüğümüz var. Sahip olduğumuz bu avantajı, en iyi şekilde değerlendireceğiz. Siz değerli araştırmacılarımıza, bilim insanlarımıza da bu manada önemli görevler düşüyor. Gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında yaptığınız çalışmalar bizler için referans niteliğinde. İşte o yüzden bu tip buluşmaları ben çok önemsiyorum. Yurt dışına gittiğimde de bilim insanlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Onların fikir ve önerilerini dinliyor, birlikte neler yapabiliriz sorusuna cevap arıyorum" şeklinde konuştu.