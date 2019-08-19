FİNANS

Balıkçıların gözü 1 Eylül’de

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının 1 Eylül tarihinde sona ermesiyle ‘Vira Bismillah’ diyecek olan balıkçılar, hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Balıkçıların gözü 1 Eylül’de

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların gözü yeni sezonda. 1 Eylül yaklaştıkça hazırlıklarını hızlandıran balıkçılar, imece usulüyle yırtılan ağlarını onarıyor, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir ediyor, motor bakımlarını yapıyor. 1 Eylül tarihinin ilk dakikalarında teknelerle denize açılacak olan balıkçılar, yaklaşık 5 aydır ayrı kaldıkları kara sulara dönmenin de heyecanını yaşıyor.

'PALAMUT BU YIL AZ GÖRÜNÜYOR'

Ordu’da yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Yeşilyurt, yeni sezon yaklaştıkça teknelerinin bakımını ve yırtılan ağlarını onardıklarını söyledi. Sezona hazırlanmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade eden Yeşilyurt, geçtiğimiz yıl bol çıkan palamut balığının bu yıl düşük olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “Şuanda ağlarımızı hazırlıyoruz, bitmek üzere. Yaklaşık 15 günlük daha işimiz var. İnşallah denize açılacağız, sezon başlayacağı için büyük bir heyecan var. Palamut bu yıl az görünüyor ama inşallah olacak, duyumlarımız var. İstavrit, hamsi ve çinekopun denizde olduğu söyleniyor. İnşallah bol bir balıkçılık olacağını zannediyorum. Güzel bir sezon olacağına ve tüketicilerin güzel balık yiyeceğine inanıyorum” dedi.
Teknelerde maddiyatın arttığını ancak balık fiyatlarının yerinde seyrettiğini ifade eden Yeşilyurt, “Bir önceki sezon bittikten itibaren tekneler bakıma alındı. Kimisi boyuyor, makineleri değiştiriyor. Bunların hepsi ağır külfetler. Maddiyat arttı ama balıklarımız fazla para etmiyor. Bir teknede 25-30 kişi çalışıyor, karşılığı hesaplanırsa 90 kişi ekmek yiyor. Balıklarımız ucuz fiyata gitmesin. İnşallah fiyatların daha yüksek olmasını istiyoruz“ şeklinde konuştu.

'YENİ SEZON İÇİN HEYECAN VAR'

Balıkçılardan Oktay Cırlanmak da bu yılki sezonun bereketli geçmesini temenni ederek, “Balığın olması hem gemici, hem de mal sahiplerine yarıyor. İnşallah iyi geçer. Şuanda biz ağ tamiri yapıyoruz, makinist arkadaşlar tamir ve bakımını yapıyor. Boya ve raspa yapılıyor. Sezona hazırlık yapılıyor, heyecan da var” dedi.

Uğur Odabaş isimli balıkçı da sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, yaklaşık 4 ay sonra denize açılacak olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, bu sezondan umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Türkiye'nin en eski AVM'si Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktıTürkiye'nin en eski AVM'si Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı
Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı av yasağı

En Çok Okunan Haberler

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

Açıklama geldi: Ödemeler 20 gün içinde yapılacak

Türkiye'nin en eski AVM'si Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı

Türkiye'nin en eski AVM'si Profilo Alışveriş Merkezi satılığa çıktı

MEMUR-SEN Genel Başkanı'ndan hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Memur-Sen: Teklifte yeterli zam oranı yok

İstanbul-İzmir otobanı hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi

Herkesin ilgisini çekiyor! Turist akını yaşanıyor

Yargıtay'dan kiracı ve mülk sahibi için emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar! Kiracı ve mülk sahipleri dikkat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.