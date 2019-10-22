Bankalara flaş talep: İşlem ücretleri limite göre alınmalı

Bankaların yüksek işlem ücretlerini düşürmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Havale ve EFT ücretleri ile diğer birçok işlem ücretleri ülkemizin ekonomik şartlarına göre çok yüksek seviyede kalıyor. Bankacılık işlem ücretlerine tavan fiyat sınırı getirilmeli. Belirli bir limitin altında havale ve EFT ücreti alınmamalı çünkü düşük limitli gönderimleri en çok aileler çocuklarına para gönderirken yapıyor. Öğrenci ve aileleri bu işlem ücretlerinden muaf olmalı” dedi.

'BANKALAR ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN İŞLEM ÜCRETİ ALMAMALI'

Ailelerin çocuklarına gönderdiği paradan işlem ücreti alınmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Bankaların işlem ücretleri yüksek seviyelere ulaştı. Her geçen yıl zaten artan bu ücretler herkesten aynı alınmamalı. Düşük limitli gönderimleri en çok aileler öğrenci çocuklarına gönderirken yapıyor. Ya da kira, aidat gibi ödemeler yapılıyor. Tüm bankaların havale EFT ücretlerini ortaya koyduğumuzda, şube üzerinden havale 26 ile 50 lira arasında değişirken, şube üzerinden EFT ise en az 50 TL’den başlıyor. Gönderimler böyle iken örneğin hesabınızı kapatmak istiyorsunuz fakat içerisinde 1 kuruş kaldı. Şubeye gitmek yerine telefon ile halletmek için mecburen o 1 kuruşu başka hesabınıza havale ya da EFT yaptırmak zorundasınız. Bu 1 kuruş için bile 50 TL işlem ücreti talep ediliyor. 1 kuruşu bankaya gitmeden başka hesaba göndermenin bedeli 50 lira olabilir mi?” diye konuştu.