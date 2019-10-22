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Bankalara flaş talep: İşlem ücretleri limite göre alınmalı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bankalar işlem ücretlerini limite göre almalı" dedi.

Bankalara flaş talep: İşlem ücretleri limite göre alınmalı

Bankaların yüksek işlem ücretlerini düşürmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Havale ve EFT ücretleri ile diğer birçok işlem ücretleri ülkemizin ekonomik şartlarına göre çok yüksek seviyede kalıyor. Bankacılık işlem ücretlerine tavan fiyat sınırı getirilmeli. Belirli bir limitin altında havale ve EFT ücreti alınmamalı çünkü düşük limitli gönderimleri en çok aileler çocuklarına para gönderirken yapıyor. Öğrenci ve aileleri bu işlem ücretlerinden muaf olmalı” dedi.

'BANKALAR ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN İŞLEM ÜCRETİ ALMAMALI'

Ailelerin çocuklarına gönderdiği paradan işlem ücreti alınmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Bankaların işlem ücretleri yüksek seviyelere ulaştı. Her geçen yıl zaten artan bu ücretler herkesten aynı alınmamalı. Düşük limitli gönderimleri en çok aileler öğrenci çocuklarına gönderirken yapıyor. Ya da kira, aidat gibi ödemeler yapılıyor. Tüm bankaların havale EFT ücretlerini ortaya koyduğumuzda, şube üzerinden havale 26 ile 50 lira arasında değişirken, şube üzerinden EFT ise en az 50 TL’den başlıyor. Gönderimler böyle iken örneğin hesabınızı kapatmak istiyorsunuz fakat içerisinde 1 kuruş kaldı. Şubeye gitmek yerine telefon ile halletmek için mecburen o 1 kuruşu başka hesabınıza havale ya da EFT yaptırmak zorundasınız. Bu 1 kuruş için bile 50 TL işlem ücreti talep ediliyor. 1 kuruşu bankaya gitmeden başka hesaba göndermenin bedeli 50 lira olabilir mi?” diye konuştu.

'BANKA İŞLEM ÜCRETLERİNE TAVAN FİYAT GETİRİLMELİ'

Bankaların her ay kârlarına kâr kattığını hatırlatan Palandöken, “Bankalar her ay kârlarını zaten artırıyorlar. Ülkemiz ekonomik dalgalanmayı en yoğun yaşadığı dönemde yani geçtiğimiz yılın Ağustos döneminde bile bankalar bir önceki yıla göre kârını yüzde 6 artırmışlardı. Krediler ve faizlerden fazlasıyla kazanç sağlıyorlarken işlem ücretlerini düşürmek hiç de zor olmayacaktır. İşlem ücretlerinin düşürülmesinin yanı sıra limitlere göre tavan fiyat da getirilmeli. EFT ücreti 660 liraya kadar çıkan bankalar var. Belirli limitlerin altından işlem ücreti alınmamalı, bu limitlerin üzerinden alınan ücretlere de tavan fiyat getirilmeli” şeklinde söyledi.

KAYNAK:AA


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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken banka işlem ücret

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