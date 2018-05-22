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Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:13 | Son Güncelleme

Petrol fiyatları ve kur artışından kaynaklı bir akaryakıt zammı daha yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 22 Mayıs gece yarısından itibaren benzinin 25 kuruş, motorinin 23 kuruş ve Otogaz LPG'nin 9 kuruş zamlandığını ancak ÖTV indirimiyle pompa fiyatlarının değişmediğini açıkladı.

Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi! Fiyatlara yansımadı

22 Mayıs gece yarısından itibaren benzin 25 kuruş, motorin 23 kuruş ve LPG Otogaz da 9 kuruş zamlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) rafineri çıkış fiyatlarından kaynaklanan değişimin ÖTV’den karşılanacağını belirterek pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle meydana gelen yüksek fiyatlara karşı Bakanlar Kurulu, Ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
benzin petrol motorin otogaz LPG ÖTV

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