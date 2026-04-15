FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Arabayı almak yetmiyor, ek ödeme gerekecek: Aylık abonelik dönemi

Otomobil piyasası teknolojinin gelişmesiyle dönüşüme girmeye devam ediyor. Son olarak bazı araçlarda başlayan sistemde araçlara eklenen bazı özelliklerin abonelik sistemiyle sunulmaya başlandığı öğrenildi. İşte aracı almanın yetmediği, ek ödeme gerektiren o sistemle ilgili detaylar ve görüşler...

Hande Dağ

Teknolojinin hızla gelişmesi otomotiv sektörünü de dönüştürüyor. Araçlara eklenen yeni özellikler bazı markalarda abonelik sistemi ile sunulmaya başlandı. Sürücüler otomobillerindeki belirli fonksiyonları kullanabilmek için artık aylık ödeme yapmak zorunda. Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özellik bu sisteme dahil ediliyor. Peki sürücüler, buna ne diyor? İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi "Artılarını, eksilerini düşününce sanırım birçok kişi bunu ödemeyi tercih ediyor" derken bir başkası da "Kabul edilemez bir durum haline gelir. Çünkü sonuçta parasını zaten ödediğim bir şey için neden tekrar her ay para vermek zorunda kalayım" ifadelerini kullandı.

Otomobillerde yeni dönem başlıyor. Artık aracı satın almanın yetmeyeceği, donanımlar için aylık ek ödeme gerekeceği aktarıldı. Otomobil satın alındığında birçok özellik araçta hazır bulunuyor. Fakat o özellikler kullanılmak istendiğinde artık devreye abonelik sisteminin girdiği kaydedildi. Yani sürücülerin bazı donanımları aktif hale getirebilmesi için aylık olarak ek ücret ödemesi gerektiği aktarıldı.

"YENİ UYGULAMAYLA, ARACIN İÇERİSİNDEKİ UYGULAMALAR KAPALI OLACAK, ABONELİK SİSTEMİYLE SATIN ALABİLECEKSİNİZ"

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mehmet Fatih Ayrancı "Siz eskiden aracı satın aldığınızda aracın içerisindeki bütün opsiyonları da aslında satın alıyordunuz. Ancak yeni uygulamayla beraber aracın içerisindeki uygulamalar kapalı olacak. Siz bunu abonelik sistemiyle satın alabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Araçların büyük ölçüde yazılım tabanlı olmasıyla birlikte bazı markaların aracı sattıktan sonra da düzenli gelir elde etmenin peşine düştüğü belirtildi. Buna göre de araçlarda bulunan birçok özellik abonelikle sunulacak.

Ayrancı "Aslında bir satış politikası olarak düşünüyorum ben. Aracı siz satın aldığınızda en düşük rakamda size bunu verecek. Sonradan size aylık abonelikle satışa sunacak" dedi.

Koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar birçok özelliğin bu sisteme dahil edildiği kaydedildi. Özellikle elektrikli araçları kapsayan model tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mikrofon uzatılan bir kişi "Her kullanıcı her özelliğini kullanmayabiliyor. Kullanmayan kişi de başta parasını ödemiş oluyor. Hani bunun da önüne geçmiş oluyorlar. Ben destekliyorum" derken bir başka kişi de "Modern kölelik şeklinde parayla hizmet satıyorlar. Paketlerine göre karar verebiliyoruz. Bunda da dolu paketi seçmeme rağmen tekrardan ek özellikler için para talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BAŞLADI

Abonelik sistemi bazı elektrikli araçlarda kullanılmaya başlandı. Örneğin şerit takip, otomatik direksiyon, otomatik şerit değiştirme, şehir içi sürüş desteği ve park etme gibi gelişmiş özelliklerin bulunduğu paketin aylık olarak yaklaşık 5 bin TL karşılığında araç sahiplerine sunulduğu aktarıldı.

Bir vatandaş "Ticari rant. Vatandaştan ne kadar para alabiliriz onun derdiler. Ben arabayı satın alıyorum, dünyanın parasını veriyorum, bir de ne yapacağım? Her özelliği kullanmak için ayrıyeten para vereceğim" şeklinde konuştu.

"ARACI ALDIKTAN SONRA DA ÜCRET ÖDEMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ"

Araba firmaları ilerleyen dönemde abonelik sisteminin kapsamını genişletmeyi planlasa da yerli otomobil TOGG'un bu sisteme geçmeyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı. Ayrancı "Tahmin ediyoruz ki ilerleyen süreçlerde navigasyon uygulamaları, kamera, güvenli sürüş, far sistemleri başta olmak üzere bu uygulamalar da ücretli hale gelecek. Yani siz aracı aldıktan sonra da artık ücret ödemeye devam edeceksiniz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.