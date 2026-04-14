Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Nisan bim kataloğu yayınlandı! Bu hafta da dopdolu içeriğiyle dikkat çeken bim market, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Özellikle bim salı fırsatlarını merak edenler için kişisel bakımdan atıştırmalığa kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda. Siz de bim de bu hafta neler var diye merak ediyorsanız bim aktüel ürünler listemize göz atmayı unutmayın!

BİM’in bu haftaki kataloğu, özellikle çocukları ve mutfakta vakit geçirmeyi sevenleri mutlu edecek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Gabby’s Dollhouse temalı makyaj setlerinden oyun evlerine, renkli aksesuarlardan bebek bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alıyor. Atıştırmalık grubunda ise Haribo, Nutzilla ve Biscolata markalarının şekerleme, çikolata ve gofret çeşitleri uygun fiyatlarla öne çıkıyor. Ayrıca evde kendi tatlısını hazırlamak isteyenler için Dr. Oetker’in pasta malzemeleri, sosları ve süsleme ürünleriyle birlikte kahvaltılık reçel, zeytin ve sos çeşitleri de haftanın önerileri arasında dikkat çekiyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Simli vücut spreyi 150 ml 79 TL

Simli vücut spreyi 150 ml 79 TL
Gabby’s Dollhouse parfüm 50 ml 109 TL
Deodorant 100 ml 59 TL
Oje seti 299 TL
Dudak balmı set 2’li 169 TL
Dudak parlatıcı seti 3’lü 229 TL
Charmlı gloss 179 TL
Charmlı makyaj çantası çeşitleri 199 TL
Çocuk makyaj seti 299 TL
Gabby’s Dollhouse oyun evi 999 TL
Pullu makyaj çantası 199 TL
Renkli makyaj çantası çeşitleri 159 TL
Saç bandı ve bileklik seti 139 TL
Taç ve toka seti 99 TL
Katlanabilir aynalı tarak 99 TL
Tırnak makası 79 TL
Diş fırçası çocuk 59 TL
Islak mendil 30’lu 49 TL
Yara bandı 15’li 22,50 TL
Anahtarlık çeşitleri 59 TL
Kız çocuk soket çorap 29 TL
Kız çocuk slip 2’li 105 TL
Kız çocuk atlet 2’li 209 TL
Çocuk diş macunu Dr. Rabbit Colgate 50 ml 59 TL
Bebek şampuan Agubaby 500 ml 79 TL
Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 100’lü 69 TL
Temalı mini çek al mendil Naturalove 40’lı 35 TL
Bebek bezi aylık paket 349 TL
Bebek tırnak makası Lionesse 39 TL
Doğal ahşap bebek tarak seti Babysch 179 TL
Selülozik renkli banyo süngeri Bebedor 59 TL
Renkli banyo süngerleri Bebedor 4’lü 59 TL

Karışık meyveli yumuşak şeker Haribo 250 g 69 TL

  • Karışık meyveli yumuşak şeker Haribo 250 g 69 TL
  • Fındık ezmesi Fiskobirlik 300 g 198 TL
  • Marshmallow/Yumuşak şeker Bebeto Pick & Mix 650 g 149 TL
  • Kakaolu fındık kreması Züber Nutzilla 315 g 349 TL
  • Kakaolu fındık kreması & grissini Nutbari 52 g 17 TL
  • Hindistan cevizli marshmallow’lu çikolatalı kek Boombastic 4x31 g 59 TL
  • Sürpriz yumurta Kinder 20 g 44 TL
  • Bol sütlü mini çikolata Nestle Nesquik 33 g 45 TL
  • Yaban mersinli yoğurtlu süt burger 35 g 18,25 TL
  • Sütlü fındık kremalı gofret Centro 12x20 g 59 TL
  • Taco aromalı & kinoa’lı kraker Altınbaşak 120 g 44 TL
  • Kakao kremalı oyuncaklı yumurta Bonart 3x20 g 59 TL
  • Çilek soslu kakao kaplamalı çilekli soslu donut Papita 40 g 11 TL
  • Çikolata kaplı vişneli browni Papita 40 g 13 TL
  • Drajeli sütlü çikolata kaplamalı bisküvi Papita Party 6x35 g 65 TL
  • Vişneli mini ıslak kek brownie Luppo 9x18 g 49 TL
  • Bitter çikolatalı & portakallı sandviç kek Luppo 8x23 g 65 TL
  • Limon jöleli beyaz çikolatalı kek Biscolata Pia 100 g 45 TL
  • Çilekli krema dolgulu bisküvi Ozmo Hoppo 40 g 21 TL
  • Dinozor figürlü oyuncaklı çikolata Ozmo Dino 18 g 35 TL
  • Tahıl patlaklı sütlü çikolatalı gofret Ozmo Farm 90 g 45 TL
  • Antep fıstıklı kremalı gofret Nutymax 3x44 g 85 TL
  • Extra fındık parçacıklı kaplamalı gofret Nutymax 40 g 29,50 TL
  • Zeytinli ve dağ kekikli kraker Greta 4x30 g 45 TL
  • Fındık kremalı gofret Biscolata Veni 110 g 35 TL

Krem şanti Dr. Oetker 3x72 g 89 TL

  • Krem şanti Dr. Oetker 3x72 g 89 TL
  • Dark kakao Dr. Oetker 100 g 99,50 TL
  • Pembe pudra şekeri Dr. Oetker 5x15 g 29,50 TL
  • Jelatin Dr. Oetker 2’li 6 g 20,50 TL
  • Kakaolu pastacı kreması Dr. Oetker 144 g 26 TL
  • Meyveli sos Dr. Oetker 77 g 25 TL
  • Pasta süsü çeşitleri Dr. Oetker 10 g 21,50 TL
  • Kahve ve tatlı şurubu Kent Boringer 200 ml 55 TL
  • Süsleme glazürü Dr. Oetker 76 g 83,50 TL
  • Hamur kabartma tozu Dr. Oetker 20’li 44,50 TL
  • Şekerli vanilin Dr. Oetker 20’li 32,50 TL
  • Tiramisu yap Dr. Oetker 91 g 33,50 TL
  • Puding Dr. Oetker 3’lü 95 TL
  • Esmer toz – esmer küp şeker Doğa 500 g 59,50 TL
  • Pasta mum çeşitleri Mumsan 6’lı 45 TL
  • Siyah zeytin Rem 1000 g 149 TL
  • Domates salçası Tamek 700 g 55 TL
  • Çilek reçeli Lokman 1 kg 99 TL
  • Reçel çeşitleri Lokman 380 g 39,50 TL
  • Makarna çeşitleri Arbella 500 g 22,50 TL
  • Sirke çeşitleri Yenikavaklıdere 500 ml 45 TL
  • Zeytinyağlı yaprak sarma Tat 200 g 79,50 TL
  • Yulaf ezmesi Duru 200 g 44 TL
  • Cheetos peynir aromalı sos Calve 240 g 77,50 TL
  • Kremalı sos çeşitleri Sana Kremisos 190 g 69,50 TL
  • Junior sevimli rakamlar makarnası PastaVilla 350 g 25 TL
  • Baharat çeşitleri Esmergil 39,50 TL

Bu içerik 14 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.