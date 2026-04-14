21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’in bu haftaki kataloğu, özellikle çocukları ve mutfakta vakit geçirmeyi sevenleri mutlu edecek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Gabby’s Dollhouse temalı makyaj setlerinden oyun evlerine, renkli aksesuarlardan bebek bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek raflarda yerini alıyor. Atıştırmalık grubunda ise Haribo, Nutzilla ve Biscolata markalarının şekerleme, çikolata ve gofret çeşitleri uygun fiyatlarla öne çıkıyor. Ayrıca evde kendi tatlısını hazırlamak isteyenler için Dr. Oetker’in pasta malzemeleri, sosları ve süsleme ürünleriyle birlikte kahvaltılık reçel, zeytin ve sos çeşitleri de haftanın önerileri arasında dikkat çekiyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Simli vücut spreyi 150 ml 79 TL

Gabby’s Dollhouse parfüm 50 ml 109 TL

Deodorant 100 ml 59 TL

Oje seti 299 TL

Dudak balmı set 2’li 169 TL

Dudak parlatıcı seti 3’lü 229 TL

Charmlı gloss 179 TL

Charmlı makyaj çantası çeşitleri 199 TL

Çocuk makyaj seti 299 TL

Gabby’s Dollhouse oyun evi 999 TL

Pullu makyaj çantası 199 TL

Renkli makyaj çantası çeşitleri 159 TL

Saç bandı ve bileklik seti 139 TL

Taç ve toka seti 99 TL

Katlanabilir aynalı tarak 99 TL

Tırnak makası 79 TL

Diş fırçası çocuk 59 TL

Islak mendil 30’lu 49 TL

Yara bandı 15’li 22,50 TL

Anahtarlık çeşitleri 59 TL

Kız çocuk soket çorap 29 TL

Kız çocuk slip 2’li 105 TL

Kız çocuk atlet 2’li 209 TL

Çocuk diş macunu Dr. Rabbit Colgate 50 ml 59 TL

Bebek şampuan Agubaby 500 ml 79 TL

Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 100’lü 69 TL

Temalı mini çek al mendil Naturalove 40’lı 35 TL

Bebek bezi aylık paket 349 TL

Bebek tırnak makası Lionesse 39 TL

Doğal ahşap bebek tarak seti Babysch 179 TL

Selülozik renkli banyo süngeri Bebedor 59 TL

Renkli banyo süngerleri Bebedor 4’lü 59 TL

Karışık meyveli yumuşak şeker Haribo 250 g 69 TL

Fındık ezmesi Fiskobirlik 300 g 198 TL

Marshmallow/Yumuşak şeker Bebeto Pick & Mix 650 g 149 TL

Kakaolu fındık kreması Züber Nutzilla 315 g 349 TL

Kakaolu fındık kreması & grissini Nutbari 52 g 17 TL

Hindistan cevizli marshmallow’lu çikolatalı kek Boombastic 4x31 g 59 TL

Sürpriz yumurta Kinder 20 g 44 TL

Bol sütlü mini çikolata Nestle Nesquik 33 g 45 TL

Yaban mersinli yoğurtlu süt burger 35 g 18,25 TL

Sütlü fındık kremalı gofret Centro 12x20 g 59 TL

Taco aromalı & kinoa’lı kraker Altınbaşak 120 g 44 TL

Kakao kremalı oyuncaklı yumurta Bonart 3x20 g 59 TL

Çilek soslu kakao kaplamalı çilekli soslu donut Papita 40 g 11 TL

Çikolata kaplı vişneli browni Papita 40 g 13 TL

Drajeli sütlü çikolata kaplamalı bisküvi Papita Party 6x35 g 65 TL

Vişneli mini ıslak kek brownie Luppo 9x18 g 49 TL

Bitter çikolatalı & portakallı sandviç kek Luppo 8x23 g 65 TL

Limon jöleli beyaz çikolatalı kek Biscolata Pia 100 g 45 TL

Çilekli krema dolgulu bisküvi Ozmo Hoppo 40 g 21 TL

Dinozor figürlü oyuncaklı çikolata Ozmo Dino 18 g 35 TL

Tahıl patlaklı sütlü çikolatalı gofret Ozmo Farm 90 g 45 TL

Antep fıstıklı kremalı gofret Nutymax 3x44 g 85 TL

Extra fındık parçacıklı kaplamalı gofret Nutymax 40 g 29,50 TL

Zeytinli ve dağ kekikli kraker Greta 4x30 g 45 TL

Fındık kremalı gofret Biscolata Veni 110 g 35 TL

Krem şanti Dr. Oetker 3x72 g 89 TL

Dark kakao Dr. Oetker 100 g 99,50 TL

Pembe pudra şekeri Dr. Oetker 5x15 g 29,50 TL

Jelatin Dr. Oetker 2’li 6 g 20,50 TL

Kakaolu pastacı kreması Dr. Oetker 144 g 26 TL

Meyveli sos Dr. Oetker 77 g 25 TL

Pasta süsü çeşitleri Dr. Oetker 10 g 21,50 TL

Kahve ve tatlı şurubu Kent Boringer 200 ml 55 TL

Süsleme glazürü Dr. Oetker 76 g 83,50 TL

Hamur kabartma tozu Dr. Oetker 20’li 44,50 TL

Şekerli vanilin Dr. Oetker 20’li 32,50 TL

Tiramisu yap Dr. Oetker 91 g 33,50 TL

Puding Dr. Oetker 3’lü 95 TL

Esmer toz – esmer küp şeker Doğa 500 g 59,50 TL

Pasta mum çeşitleri Mumsan 6’lı 45 TL

Siyah zeytin Rem 1000 g 149 TL

Domates salçası Tamek 700 g 55 TL

Çilek reçeli Lokman 1 kg 99 TL

Reçel çeşitleri Lokman 380 g 39,50 TL

Makarna çeşitleri Arbella 500 g 22,50 TL

Sirke çeşitleri Yenikavaklıdere 500 ml 45 TL

Zeytinyağlı yaprak sarma Tat 200 g 79,50 TL

Yulaf ezmesi Duru 200 g 44 TL

Cheetos peynir aromalı sos Calve 240 g 77,50 TL

Kremalı sos çeşitleri Sana Kremisos 190 g 69,50 TL

Junior sevimli rakamlar makarnası PastaVilla 350 g 25 TL

Baharat çeşitleri Esmergil 39,50 TL

Bu içerik 14 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.