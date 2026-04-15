Gram altında düşüş! Çeyrek altın fiyatı: 15 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 928 liradan işlem görüyor. 15 Nisan Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 6 bin 961 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 928 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 370 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 550 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 816 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla pozitif bir seyir öne çıkarken ABD'de üretici enflasyonundaki hızlanma, savaşın olumsuz etkilerinin makroekonomik verilere yansımaya devam ettiğini gösterdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin olumlu haber akışıyla dün sert yükselen altın fiyatlarında bugün kar satışları görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.918,35
6.919,26
% -0.61
10:06
Ons Altın / TL
215.239,20
215.339,11
% -0.56
10:21
Ons Altın / USD
4.810,61
4.811,23
% -0.62
10:21
Çeyrek Altın
11.069,36
11.312,99
% -0.61
10:06
Yarım Altın
22.069,54
22.625,97
% -0.61
10:06
Ziynet Altın
44.277,75
45.113,86
% -0.61
10:06
Cumhuriyet Altını
45.605,00
46.290,00
% 1.14
16:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

