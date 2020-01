BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070740 -0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067779 -0,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039383 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040556 -0,13 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039380 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049205 -0,50 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032111 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034197 -0,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071135 -0,19 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043391 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015594 -0,40 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017520 -0,34 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020626 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012593 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,022353 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021241 -0,84 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030446 -0,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020105 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014013 -0,67 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026884 -0,38(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)