BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017364 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068864 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,146239 -0,80 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,129153 -0,80 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,068352 -0,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,111654 -0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031452 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016443 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,071017 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,065214 -0,29 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018387 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021366 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022835 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)