BİM'den Star TV açıklaması

Yüksek indirimli gıda perakendecilik şirketi BİM, Star TV, NTV ve Kral TV'yi satın alacağı iddialarını yalanladı.

BİM, "Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Grubuna ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Şirket, anılan televizyon kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti.

BİM, medya sektöründe faaliyet göstermeyi planlamadığını da belirtti.

