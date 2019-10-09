FİNANS

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bankaya borcunuz var ve uzun süredir de ödeyemiyorsanız artık muhatabınız banka değil, yeni alacaklınız artık bir varlık yönetim şirketi olabilir. Bankalardan düşük bedellerle tahsil edilemeyen alacakları satın alan şirketler, borçlulara indirim ve uzun vadeli taksitler gibi çok sayıda esneklik sağlayarak ödeme koşullarını iyileştiriyor.

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Uzun süreli alacaklarını tahsil edemeyen bankaların son yıllarda sıklıkla başvurduğu yöntem satış oluyor. İşin alıcı tarafında ise çok sayıda varlık yönetim şirketi yer alıyor. Satışa çıkarılan alacaklar genellikle tahsilatı 2-3 yıl gecikmiş düşük meblağlı borçları kapsıyor.

Bu yöntem sayesinde bankalar yasal takip, mahkeme ve icra gibi süreçlerden tek seferde kurtulmuş olurken, bankanın alacağı ile satışından elde ettiği rakam arasındaki fark zarar olarak kayıtlara geçiyor.

Bankanın kurtuluş olarak gördüğü seçenek satışa konu olan borcun sahiplerine ise ciddi pazarlık imkanı sağlayan sürecin kapısını aralıyor.


BÜYÜK İNDİRİM ALINABİLİR

Satış sonrası bankaların devreden çıkmasıyla alacakları düşük fiyatla satın alan varlık yönetim şirketi borcun muhatapları ile iletişime geçerek uygun bir yapılandırma modeli sunuyor.

Yapılandırmanın çerçevesinde bankaların sunamadığı alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli ödeme planı ve borç erteleme gibi çok sayıda öneri ve esneklik de rahatlıkla sağlanabiliyor.


KARA LiSTEDEN ÇIKIYOR

Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirim Kredi Kayıt Bürosu’na varlık yönetim şirketi yapıyor ve bu başvuru ile borçlu kişi kara listeden de çıkmış oluyor.

90 GÜN İÇİNDE TAKİBE GİRİYOR

Alacak satışı genellikle bankaların ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan gecikmiş alacak portföylerini kapsıyor. Vadesi gelen bir borç, 90 gün içinde ödenmezse tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.

9 İHALE, 8 TALİP!

2019 yılının ilk 9 ayına bakıldığında alacak satışı yapan 4 banka öne çıkıyor. Bu bankalar sırasıyla İş Bankası, Garanti, Finans ve Yapı Kredi şeklinde.. Bankaların alacaklarına ise Arsan, Doğru, Efes, Emir, Gelecek, Hayat, Sümer ve Birikim isimli varlık yönetim şirketleri talip olurken, bankaların bu zaman zarfında ayrı ayrı 9 kez ihaleye çıktığı görülüyor.

Alacakları satın alan varlık yönetimi şirketleri, toptan satın aldıkları alacak paketinden ne kadar çok tahsilat yapabilirlerse o kadar para elde edebiliyor. O yüzden satış fiyatı bankadan bankaya ve paketten pakete değişiyor.

5 MİLYARA KARŞILIK 190 MİLYON TL

Bankalar arasında 9 ay içerisinde en fazla satış 4 defa ihaleye çıkan Yapı Kredi tarafında gerçekleşirken, tek seferde en büyük satış ise 1.1 milyar TL'lik portföy ile İş Bankası'na ait. Söz konusu ihalelerde satışa çıkarılan tutar ise toplamda 5 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Bu satışlardan bankaların kasasına girecek para ise sadece 190 milyon TL.

3 AY ARAYLA İKİ İHALE

Garanti Bankası, 2019 yılı içerisinde iki defa alacak satışına çıktı.

Nisan ve Ağustos ayı içerisinde yapılan ihalelerin ilkinde 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacak 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye, 260 milyon TL'lik bir diğer alacak ise 18.5 milyon TL karşılığında Gelecek Varlık Yönetim’ine devredildi.

EN FAZLA SATIŞ YAPI KREDİ’DE

Yılın ilk 9 ayı içerisinde en fazla alacak satışı ise Yapı Kredi Bankası tarafından geldi.

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde yapılan satışlarda 2 milyar 141 milyon TL'lik alacak portföyü varlık şirketlerine devredildi. Bu satışların karşılığında ise bankanın kasasına 89 milyon lira para girdi. Söz konusu satışlar Arsan, Doğru, Efes, Emir, Gelecek, Hayat ve Sümer Varlık Yönetim şirketlerine yapıldı.

TEK SEFERDE EN BÜYÜĞÜ

Bankalar arasında şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük satışı işlemi ise İş Bankası tarafında..

26 Eylül'de gerçekleştirilen satışta, banka takipteki krediler portföyünün 1.1 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 32.4 milyon TL satış bedeli ile Efes, Hayat, Birikim ve Doğru Varlık Yönetim’e devretti.

Bankanın bir diğer satışı olan Mayıs ayındaki işlemde takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmı, 30 milyon TL'lik satış bedeli ile Efes ve Gelecek Varlık Yönetim şirketlerine aktarılmıştı.

RAKAMI AÇIKLAMADI

QNB Finansbank da Eylül ayının son haftasında KAP'a yaptığı açıklama ile kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından bireysel kredi, kredi kartı ve işletme kredilerinden oluşan toplam 959 milyon TL tutarlı portföyünü Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattığını duyurdu. Ancak banka bu satışın ne kadar bir bedelle yapıldığını ise belirtmedi.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Toplam 3.5 milyon TL'ye satıldılar!Toplam 3.5 milyon TL'ye satıldılar!
Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladıRusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka borç alacaklar

En Çok Okunan Haberler

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

İlk uygulama başlıyor! 1 TL’ye satılacak

İlk uygulama başlıyor! 1 TL’ye satılacak

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlik Projelerine 15 milyon liralık destek

Bakan açıkladı! Dev destek geliyor...

TİGEM 16 safkan Arap tayını toplam 3.5 milyon liraya sattı

Toplam 3.5 milyon TL'ye satıldılar!

Rusya ve Türkiye ulusal para birimi kullanımını artıracak

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Altın fiyatları ne olur? Donald Trump’ın tweeti sonrası altın fiyatları yükselişe geçti

Altın alacaklar dikkat!

Kocaeli’de 1 TL’ye halk ekmek satışı başlıyor

İlk uygulama başlıyor! 1 TL’ye satılacak

TEB’den emeklilere 1000 TL’ye varan promosyon

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.