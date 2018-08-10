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Cari açık, 10 ayın en düşüğünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Cari işlemler dengesi, haziran ayında 2.97 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin haziran ayı beklentisi 3.2 milyar dolar seviyesindeydi. Dolar cari işlemler dengesi sonrası 5,8186'dan işlem görüyor.

Cari açık, 10 ayın en düşüğünde

Cari işlemler açığı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre göre 818 milyon dolar azalarak 2 milyar 973 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 57.386 milyon dolar oldu.

Net hata noksan kalemi haziranda 455 milyon olurken, 6 aylık net hata noksan 8.32 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar azalarak 4 milyar 388 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon dolar azalarak 1 milyar 8 milyon dolara geriledi.
Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 2 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon dolar artarak 1 milyar 881 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar azalarak 951 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın haziran ayında 285 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 883 milyon dolar net çıkış görüldü. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 76 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 262 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

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