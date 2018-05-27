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Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.05.2018 17:46 | Son Güncelleme

Dövizde yaşanan ani yükseliş sonrası teknoloji sektörü akıllı telefonlara zam yapmaya hazırlanıyor. Yılbaşından itibaren yüzde 25.2 zamlanan dolar karşısında daha fazla bekleyemeyeceklerini belirten sektör temsilcileri önümüzdeki aydan itibaren bütün telefonlara en az yüzde 20'lik kur zammı yapacaklarını açıkladı.

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Artan döviz kuru, cep telefonu fiyatlarında da yüzde 20'lik bir zamma neden olacak.

Vatan'dan Emre Eser'e konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, sektörün tamamının ithalatçı olduğunu ve kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Turnacı, "Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak" diye konuştu.

'İKİNCİ ELDE DE ZAM YAŞANACAK'

Cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini aktaran Turnacı, "Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem ikinci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak" dedi.

Türkiye'deki cep telefonu satışlarının yıldan yıla azalmaya başladığını ve sektörün gittikçe daraldığını belirten Turnacı, hükümetten vergi indirimi talebinde bulunacaklarını açıkladı. Cep telefonunun lüks olmadığını ve buradaki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) haksız olduğunu savunan Turnacı, "Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak" dedi.

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zam telefon kur zammı cep telefonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geldi bile zaten dolar yükseldiğinde. mi note 3 alacaktım 1500 liraya 1 gecede 1800 oldu :(
Bir bakıma iyi olur çünkü zırt pırt telefon değiştiriyor insanımız.İphona galayye kısacası telefona binlerce lira verilir mi?Tabi kimsenin zevkine karışılmaz ama 1 sene sonra sıkılacan sonra yine yeni heves yazık para kolay kazanılmıyor ki...
Seçim öncesi yapmayın, idare edin. Seçimden sonra yaparsınız
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