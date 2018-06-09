Çoklu Doğum Yardımı! Destek ödemeleri başlıyor

Çocuklar 4 yaşına gelene kadar sürecek olan bu yardımdan faydalanmak için ise Sağlık Bakanlığı'nın çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırmaları şartı bulunuyor. Bakanlık, bu yıl 283 bin 916 anneye 293 bin 243 bebek için 124 milyon 695 liralık yardım yaptı. İlk kez doğum yapanlara bir kereye mahsus olmak üzere 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için de 600 TL'lik yardım sağlanıyor.

Sabah'taki habere göre, doğum yardımına Türk vatandaşları ve mavi kart sahibi olan herkes başvurabiliyor. Yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar önceden SMS yoluyla bilgilendiriliyor. Yardımlardan annelerin yanı sıra babalar da faydalanabiliyor.

MUHTAÇ AİLELERE ÇOKLU DOĞUM YARDIMI NEDİR?



Yardım programından 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilecek. Bu durumdaki ailelerin çoklu doğum sonucunda dünyaya gelen (iki ve üzeri) çocukları için çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak.

Çocuklar 4 yaşına gelinceye kadar sürecek bu yardım, ailelere Sağlık Bakanlığı çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan aşıları süresi içinde yaptırmaları şartıyla verilecek.

