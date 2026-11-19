Altında yaşanan kayıptan sonra altının yıl sonunu nasıl kapatacağı merak konusu oldu. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında altının son dönemdeki seyrini ve yıl sonu kapanış beklentisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAŞMAYA VARILIRSA ALTIN VE GÜMÜŞ TARAFINDA TOPARLANMA OLUR"

Fed tutanakları açıldıktan sonra piyasada bir dalgalanma olduğunu altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandığını söyleyen Zafer Ergezen, piyasada bir faiz artırımının ardından sürecin duracağı beklentisinin hakim olduğunu ancak devamının gelebileceğine dair algının doları güçlendirdiğini ve altın ile gümüşte satışları tetiklediğini dile getirdi.

Ergezen, "Çin ABD arasındaki anlaşma önemli.Çünkü burada iki ülke arasındaki hem yapay zeka olsun, hem nadir metaller olsun, hem tarifeler olsun piyasalar üzerinde gerilim oluşturan unsur.Burada bir anlaşmaya varılırsa toparlanma bir miktar daha etkili olur altın ve gümüş tarafında diye düşünüyorum" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DİP SEVİYELER GÖRÜNDÜ MÜ?

Altın ve gümüş için dip seviyeler göründü mü? Altın ve gümüş yılı nasıl tamamlayacak sorusuna ise Emtia Piyasalar Uzmanı Ergezen, "Ben açık konuşmak gerekirse altın ve gümüşte dip seviyelerinin henüz görüldüğünü düşünmüyorum teknik anlamda ve şu anki verilere baktığımız zaman hala savaş devam ediyor. Petrol fiyatları geri geliyor. Riskli varlıklardan risksiz getirilere doğru geçiş var.Tahvillerde para girişi var.Borsalardan çıkış var. Altın ve gümüşte de bunu görüyoruz. Bunun değişmesi lazım. Bunun değişebilmesi için de petrol fiyatlarında o düşüşün devam ettiğini görmemiz lazım, bu gerçekleşirse daha iyimser bakabiliriz. 4 bin dolar seviyelerinde kapatabiliriz ons altını. Şuanki görüntü devam ederse 3.600-3.650 bandının görülebileceğini düşünüyorum.

Eğer Hürmüz Boğazından geçişler,duraksarsa ve petrol fiyatlarında yeniden yükselişi görürsek 3.400 dolar seviyelerinin de hedef olabileceğinin altını çizeyim. Yükselişlerde ise 3.900-4.000 dolar bandı olacak. Eğer bir anlaşma görürsek bu seviye yukarı doğru test edilecektir. O zaman rahat bir nefes alabilir altın yatırımcıları." yanıtını verdi.

GRAM ALTIN 10 BİN LİRAYI GÖRÜR MÜ?

Yıl sonu için gram altında 10.000 TL seviyesinin 2026 içinde görülmesinin çok mümkün olmadığını net biçimde ifade eden Ergezen, "2026'da 10.000 TL seviyesinin görülmesi çok mümkün değil. Onu net söyleyeyim. Gram altın tarafında 5.900-6.000 önemli destek seviyesi. Bu seviyede tutunmasını bekliyorum. Belki bir miktar daha sarkabilir ama 5.900-6.000 bandının altına geçilmesini çok fazla beklemiyorum" dedi.

YIL SONU KAPANIŞ TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Ergezen son olarak yıl sonu kapanış tahminiyle ilgili de şunları söyledi;

"Yükselişlerde 6.650 seviyesi önemli olacak. 6.600-6.800 TL bandı diyelim. Önemli bir direnç seviyesi. Savaş biterse 7.200 TL seviyelerini görme ihtimalimiz var. Ama yıl sonu kapanışı nerede olacak diye soracak olursanız bana 6.200 TL civarında bir yerde kapanış olmasını beklerim."