FİNANS

Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 10 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı yılın ilk 5 ayında Darphane'nin üretimi, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 10 azaldı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı yılın ilk 5 ayında Darphane'nin üretimi, 2017'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.
Darphane'nin altın üretimi, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgilere göre, bu yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın, ilk 5 ayda yatırımcısına yüzde 19 kazanç sağladı.

Mayıs ayındaki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 2,3 tona gerilemesi, 5 aylık toplam düşüşte etkili oldu. Mayıs 2017, 8,9 tonluk üretimle geçen yıl altın üretiminin en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçmişti.

Mayısta çeyrek altın üretimi yaklaşık yüzde 80 azaldı

Darphane'de yılın ilk 5 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30 azalışla 2 milyon 643 bin 770 adetlik çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu düşüşte, yine geçen ay çeyrek altın üretiminin Mayıs 2017'ye göre yaklaşık yüzde 80 azalışla 350 bin 390 adede gerilemesi etkili oldu. Geçen yılın mayıs ayında 1 milyon 819 bin 400 adet çeyrek altın üretilmişti.

Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 11,3 ton ziynet, 5,4 ton sikke (meskük) ve 1,06 kilogram da Darphane altını üretimi gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre 2018'in ilk 5 ayında Darphane'nin altın üretimi, yaklaşık yüzde 10 azalarak 16,7 tona geriledi.

Yılın ilk 5 ayında üretilen ziynet altının 2 milyon 572 bin 370 adedi "çeyreklik", 492 bin 880'i "yarımlık", 567 bin 477'si "birlik", 55 bin 986'sı "ikibuçukluk", bin 426'sı "beşlik" olarak kayıtlara geçti. Sikkenin ise 71 bin 400'ü "çeyreklik", 12 bin 814'ü "yarımlık", 678 bin 695'i "birlik", bin 80'i "ikibuçukluk", 8 bin 790'ı da "beşlik" oldu. AA

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Gram altın ne kadar? Gram altında son dakika gelişmesi (5 Haziran altın fiyatları)Gram altın ne kadar? Gram altında son dakika gelişmesi (5 Haziran altın fiyatları)
“Engelsiz ePttAVM.com” hayata geçti “Engelsiz ePttAVM.com” hayata geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darhane altın üretimi

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Çalışanlar dikkat! Bunları yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz

Çalışanlar dikkat! Bunları yaparsanız tazminatsız kovulabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Gram altın ne kadar? Gram altında son dakika gelişmesi (5 Haziran altın fiyatları)

Gram altın ne kadar? Gram altında son dakika gelişmesi (5 Haziran altın fiyatları)

“Engelsiz ePttAVM.com” hayata geçti

“Engelsiz ePttAVM.com” hayata geçti

Ovit Tüneli ne zaman açıklacak! Bakan açıkladı

Ovit Tüneli ne zaman açıklacak! Bakan açıkladı

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.