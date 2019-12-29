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  4. Değerleme sektörü, 5 bin adet "Türkiye'nin Otomobili"ne talip

Değerleme sektörü, 5 bin adet "Türkiye'nin Otomobili"ne talip

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu: - "Sektör olarak ilk aşamada 1000, daha sonra da 3 yıllık zaman içerisinde 4 bin daha olmak üzere 5 bin araca talibiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu,"Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Sektör olarak ilk aşamada 1000, daha sonra da 3 yıllık zaman içerisinde 4 bin daha olmak üzere 5 bin araca talibiz." ifadesini kullandı.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin kanunla kurulmuş meslek birliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, 135'i şirket olmak üzere ülke geneline yayılmış 10 bine yakın üyeleri bulunduğunu, sektörün; uzmanların yanı sıra destek personeli ile 15 bin kişiye ekmek sağladığını, aileleri ile 50 bin kişilik bir etki güçlerinin olduğunu kaydetti.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Her gün 5 binin üzerinde lokasyonda, neredeyse ülkemizin her mahallesinde değerleme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. İşimiz gereği sürekli araç kullanıyoruz. Değerleme faaliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri araç maliyetleri... Bizim için zorunlu bir maliyet kalemi olan bu gider kaleminin ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yerli ve milli değere dönüşmesi sevindirici olacaktır. Bu bağlamda sektör olarak ilk aşamada 1000, daha sonra da 3 yıllık zaman içerisinde 4 bin daha olmak üzere 5 bin araca talibiz.

Bu memleketin ekmeğini yiyen her vatan evladı gibi bizler de yerli ve milli her projeye destek vermekle mükellefiz. Hem bu konuda hem de devletimizin yanında olmamız gereken her konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizin yanındayız. Devrim ile başlayan, yarım kalan hikayemizi umarım tüm ülke olarak mutlu sonla tamamlarız."

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Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu

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