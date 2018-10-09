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Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

Mevcut işinize devam ederken ya da emekliyseniz ayda binlerce lira kazanmak elinizde. Üstelik bunu, kısa süreli bir eğitim ve deneyimlerinizi devletle paylaşarak yapabilirsiniz. Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. İşte detayları...

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Mevcut işinize devam ederken ya da emekliyseniz ayda binlerce lira kazanmak elinizde. Üstelik bunu, kısa süreli bir eğitim ve deneyimlerinizi devletle paylaşarak yapabilirsiniz. İşte detayları...

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da çok iyi. ‘Bilirkişilik’ten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu.

BAŞVURU YAPARKEN...

Ancak bunun için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişiyor. Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak.

165-330 LİRA ARASI

Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi. Bir bilirkişiye yılda 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına ödeme 165 ila 330 lira arasında. Yılda 300 dosyaya bakarsanız kazanacağınız para ayda 4 bin lira ile 7 bin lira arasında değişir.

TAKDİR YETKİSİ OLURSA

Sulh ve icra davalarında ücretler 165 lira iken, iş davaları ve kadastro ile ilgili davalarda 220, mülkiyet, marka ve asliye ticaret davalarında 330 lira. Ancak hakim işin önemine göre bu ücreti takdir yetkisini de kullanarak artırabiliyor. Bir dosya için konunun önemine göre 10 bin veya 100 bin lira bile ödenebiliyor.

5 YIL DENEYİM GEREKİYOR

Türkiye’deki iş mahkemelerinde tam 2 milyon dava var. Ceza mahkemelerindeki dava sayısı daha fazla. Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz, tarımla, hayvancılıkla uğraştıysanız veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa Adalet Bakanlığı, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor.

BİLİRKİŞİ OLMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  • T.C. vatandaşı olmak.

-25 ve üzeri yaşta olmak.

-En az 5 yıl mesleki deneyimi olmak.

  • Herhangi bir suç kaydı olmamak.

  • Meslekten atılmamış olmak.

  • Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.

-Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak.

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Anahtar Kelimeler:
Bilirkişi eğitim deneyim

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