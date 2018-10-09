Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Mevcut işinize devam ederken ya da emekliyseniz ayda binlerce lira kazanmak elinizde. Üstelik bunu, kısa süreli bir eğitim ve deneyimlerinizi devletle paylaşarak yapabilirsiniz. İşte detayları...

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da çok iyi. ‘Bilirkişilik’ten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu.

BAŞVURU YAPARKEN...

Ancak bunun için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişiyor. Bu yıl başvurular 5 Kasım’da başlayacak ve 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak.