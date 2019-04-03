DenizBank'ın satışı 2. çeyrekte tamamlanacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ın yüzde 99.85'ini 15.48 milyar lira, yani 2.77 milyar dolar, karşılığında Rus Sberbank'tan almak için anlaştı.

Emirates ve Sberbank arasındaki satış anlaşmasının yeniden düzenlenen hükümlerine göre belirlenen satış bedeli, geçen yıl Mayıs ayında 3.2 milyar dolar açıklanan ilk değerin yaklaşık yüzde 13 altında yer alıyor.

Emirates NBD ve Denizbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre satış işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından ikinci çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Denizbank'ın KAP açıklamasında, Sberbank ile Emirates NBD arasındaki anlaşmanın yeniden düzenlenen hükümlerine göre satış bedelinin, "Denizbank'ın 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sahip olduğu 15.51 milyar TL'lik konsolide özkaynak büyüklüğüne istinaden 15.48 milyar TL bedel üzerinden" belirlendiği ifade edildi.

TBB'nin Eylül sonu verilerinde aktiflerine göre Türkiye'nin 9'uncu büyük bankası, 6'ıncı büyük özel bankası olan Denizbank, halka açık bir şirket olsa da borsada fiili işlem gören payların sermayesine oranı yüzde 0.1'den düşük seviyede bulunuyor.KAYNAK:REUTERS

