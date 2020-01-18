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  4. Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

Doğa içinde konaklamalı binicilik eğitimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da son dönemde artan binicilik merakı, yeni tesislerin hizmete girmesini, varolanlarının da daha nitelikli hale gelmesine yol açıyor.

İstanbul’da son dönemde artan binicilik merakı, yeni tesislerin hizmete girmesini, varolanlarının da daha nitelikli hale gelmesine yol açıyor. İstanbul’un karmaşasından uzakta hizmete alınan tesisler hem konaklama imkanı sunuyor, hem de binicilik üzerine eğitimler veriyor.

Binicilik, son yıllarda dikkat çeken sporlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle haftasonu dinlenmek ve rahatlamak isteyen İstanbullular, doğayla iç içe olan binicilik tesislerine yönelmeye başladılar. Yeni dönem konseptlerde konaklama imkanları da sunan binicilik tesisleri daha tercih edilebilir oluyor. At binip, dinlenen binicilik meraklılarına özel oluşturulan tesisler kalitede birbirleriyle yarışıyorlar.
Bahsi geçen tesislerden biri olan Erkanlı Country Resort’un İşletme Müdürü Burçin Erkanlı, biniciliği sadece at binmek değil, beden ve zihin egzersizi olarak tanımladı.

“Binicilik eğitimi almak isteyen çocukların ilgi odağıyız”
2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Special ‘S’ status hotel’ ünvanı aldıklarını belirten Erkanlı, “Aile tesisi olarak tasarlanmış bir aile oteliyiz. Şu anda 26 oda, 2 suit ve 2 villa ile birlikte sizlere hizmet verebildiğimizden dolayı memnuniyet duymaktayız. Yarı açık/kapalı olarak kullanılabilir havuzumuz da misafirlerimizin kullanımına sunuluyor. Özellikle çocuklara sunulan atla binicilik; çocukların, konsantrasyonlarını, duruş, denge ve kas yapılarını geliştiren bir terapi yöntemidir. İstanbul merkezli en iyi komplekslerden biri olan tesisimiz özellikle binicilik eğitimi almak isteyen çocukların ilgi odağı olmaktadır. Yıllar boyunca zihinsel ve bedensel engelli çocuklara binicilik dersleri verdik. Bu çocukların ilerlemesini ve binicilikte her yönden faydalanmasına şahit olmak inanılmaz güzel bir duygu. İster amatör, ister profesyonel olarak at binin, kendi çiftliğiniz ve atınız yoksa bir binicilik kulübünde bu sporu yapmak zorundasınız” dedi.

“At pansiyonu da mevcut”
Erkanlı; aynı zamanda bina içinde 90 ahır kapasiteli tesiste, pansiyoner atlar için 2 adet kapalı bir adet açık manej, yürüyüş makinesi ve lonj sahasının bulunduğunu söyleyerek, 24 saat güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

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