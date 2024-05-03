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Standard & Poor's'tan Türkiye kararı! Kredi notunu artırdılar

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.05.2024 23:36
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Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Standard & Poor's'tan Türkiye kararı! Kredi notunu artırdılar

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Standard & Poor’s
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