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Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2018 06:02 | Son Güncelleme

Varil fiyatı 78 doları aşan petrol ve 4.4 TL’yi gören dolar kuru, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Dün 18 kuruş artan benzine 10 kuruş, 16 kuruş artan motorine ise 8 kuruşluk yeni zam gündemde.

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Petrol ve dolar kurunda yaşanan artış depoda yangını büyütüyor. Salı gününden geçerli olmak üzere yapılan benzine 18, motorine 16 kuruş zammın ardından yeni bir zam ihtiyacı daha oluştu. Benzinde 10 kuruş, motorinde 8 kuruş düzeyinde yeni fiyat artışı gündeme geldi. Dolar kuru ve Brent petroldeki artış sonrasında akaryakıtta geçen hafta beklenen zam, dün yapıldı. Bu son artışla akaryakıt istasyonuna ve bölgesine göre değişmekle birlikte benzinin litresi İstanbul’da 6.08 liradan, 6.26 liraya, motorinin litre fiyatı ise 5.51 liradan, 5.67 liraya çıkmış oldu. 14 Nisan’da 16 kuruş artan benzinin litre fiyatı, 9 Mayıs’ta 2 kuruş indirilmişti.

Dolar kuru başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını etkileyen unsurlardaki artış, yeni zamları da gündeme getirdi. Uzmanların hesaplamasına göre benzinde 10 kuruş, motorinde 8 kuruş yeni bir zam ihtiyacı var.

‘HIZLA DEĞİŞİYOR’

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre dolar ve petrolün yukarı doğru hareketini sürdürdüğüne işaret eden uzmanlar, “Dolar kuru, rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar, 4 TL 44 kuruşu gördü. Bu artışla birlikte benzin ve motorindeki zam ihtiyacı biraz daha artacak. Salı günü için benzinde 10 kuruş olan ihtiyaç, gelişmeler sonucu bugün belki 15 kuruşa çıkacak. Sektörde, fiyatlar bugüne kadar görülmediği ölçüde hızla değişiyor. Bir zammı yapıyorsunuz, hemen yeni bir zam ihtiyacı oluşuyor” dedi.

PÜİS AÇIKLAMIYOR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) akaryakıttaki fiyat değişikliklerini önceden kamuoyu ile paylaşıyordu. PÜİS’in bu uygulamadan vazgeçmesinin ardından taşıt sahipleri de zam ya da indirimle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medyaya yöneldi.

PETROL 78 DOLARI AŞTI

İran’a yönelik yaptırımlarla son üç yılın en hareketli günlerini yaşayan küresel petrol piyasasında Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü dün 78.22 doları, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı da 70.88 doları geçti.

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