FİNANS

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook iflasın eşiğinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook’un finansal sorunlar nedeniyle iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook iflasın eşiğinde

İngiliz medyasında seyahat şirketi Thomas Cook’un 210 milyon euro desteğe ihtiyaç duyduğu ve iflasın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Thomas Cook’un bugün hissedarlar ve alacaklılarla konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

GELECEK HAFTA İFLASINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

178 yıllık şirketin beklenen mali desteği karşılayamaması durumunda gelecek hafta iflasının açıklanması bekleniyor. Bu durumun yurt dışında bulunan yaklaşık 165 İngiliz yolcuyu etkileyeceği ifade edilirken, İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) yolcuların geri dönebilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

1841 YILINDA KURULDU

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook 1841 yılında kuruldu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre şu anda yurt dışında toplamda 600 bin Thomas Cook yolcusu bulunuyor. Bünyesinde 9 bini İngiltere’de 22 bin çalışan bulunan şirket, 16 farklı ülkede yılda 19 milyon kişiye hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

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Thomas Cook iflas

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