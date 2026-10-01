54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

Türkiye’nin köklü seramik üreticileri arasında yer alan Uşak Seramik Sanayi A.Ş., finansal yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. Şirket hakkında mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilirken, konkordato sürecinin takibi için üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

1972 yılında temeli atılan ve Uşak’ın Banaz ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren şirketin başvurusu, Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, 29 Eylül 2026 tarihli kararla şirket hakkında geçici mühlet uygulanmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Karar kapsamında, kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklar dışında şirket hakkında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlatılmış takipler ise geçici mühlet süresince duracak.

Rehinli alacaklara ilişkin takipler devam edebilecek ancak rehinli malların satışına izin verilmeyecek. Sürecin şirketin mali yapısı ve faaliyetleri üzerindeki etkisini takip etmek üzere üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti de görevlendirildi.

ÖDEMEDE YAŞANAN AKSAKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Konkordato başvurusundan önce şirketin özel sektör borçlanma aracına ilişkin bir ödeme sorunu da gündeme gelmişti. Uşak Seramik'in 22 Eylül'de gerçekleştirmesi gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında yapılamamıştı.

Şirket, söz konusu gecikmenin ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını açıklamıştı. Ödemenin gerçekleştirilmesi için işlemlerin sürdüğü bildirilmişti.

BORSA İSTANBUL'DAN UŞAK SERAMİK KARARI

Konkordato başvurusunun ardından Borsa İstanbul da şirketin paylarıyla ilgili karar aldı. Yıldız Pazar'da işlem gören Uşak Seramik payları, 1 Ekim 2026 itibarıyla Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

Şirket paylarının işlem sırası 30 Eylül'de kapalı kaldı. Böylece USAK payları, 1 Ekim'den itibaren yeni pazarında yeniden işlem görmeye başladı.