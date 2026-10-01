FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı

Türkiye'nin köklü seramik üreticilerinden Uşak Seramik Sanayi A.Ş. için konkordato süreci başladı. Mahkeme geçici mühlet kararı verirken, şirket hisselerinin işlem göreceği pazarda da değişikliğe gidildi.

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı
Aleyna Türkmen

Türkiye’nin köklü seramik üreticileri arasında yer alan Uşak Seramik Sanayi A.Ş., finansal yapısını yeniden düzenlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. Şirket hakkında mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilirken, konkordato sürecinin takibi için üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

1972 yılında temeli atılan ve Uşak’ın Banaz ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren şirketin başvurusu, Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, 29 Eylül 2026 tarihli kararla şirket hakkında geçici mühlet uygulanmasına karar verdi.

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı 1

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Karar kapsamında, kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklar dışında şirket hakkında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlatılmış takipler ise geçici mühlet süresince duracak.

Rehinli alacaklara ilişkin takipler devam edebilecek ancak rehinli malların satışına izin verilmeyecek. Sürecin şirketin mali yapısı ve faaliyetleri üzerindeki etkisini takip etmek üzere üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti de görevlendirildi.

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı 2

ÖDEMEDE YAŞANAN AKSAKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Konkordato başvurusundan önce şirketin özel sektör borçlanma aracına ilişkin bir ödeme sorunu da gündeme gelmişti. Uşak Seramik'in 22 Eylül'de gerçekleştirmesi gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında yapılamamıştı.

Şirket, söz konusu gecikmenin ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını açıklamıştı. Ödemenin gerçekleştirilmesi için işlemlerin sürdüğü bildirilmişti.

54 yıllık köklü şirkette konkordato süreci! Borsadaki hisseleri için karar çıktı 3

BORSA İSTANBUL'DAN UŞAK SERAMİK KARARI

Konkordato başvurusunun ardından Borsa İstanbul da şirketin paylarıyla ilgili karar aldı. Yıldız Pazar'da işlem gören Uşak Seramik payları, 1 Ekim 2026 itibarıyla Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

Şirket paylarının işlem sırası 30 Eylül'de kapalı kaldı. Böylece USAK payları, 1 Ekim'den itibaren yeni pazarında yeniden işlem görmeye başladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
39 milyon TL'lik destekte son başvuru tarihi uzatıldı39 milyon TL'lik destekte son başvuru tarihi uzatıldı
Merkez Bankası rezervleri 171,2 milyar dolar olduMerkez Bankası rezervleri 171,2 milyar dolar oldu

Anahtar Kelimeler:
Seramik Konkordato şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Vincenzo Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.