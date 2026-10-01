Savcı ve eşinin hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği! Açığa alındılar

Mardin'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Y.D., banka hesaplarında tespit edilen yüksek tutarlı para hareketlerinin ardından 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kurişler dosyası kapsamında yapılan MASAK incelemesinde, savcının hesaplarına 2017-2026 yılları arasında 629 milyon 434 bin TL para girişi olduğu, aynı dönemde yaklaşık 640 milyon TL'lik giden işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Savcının eşinin hesaplarındaki yüksek hacimli işlemler de incelemeye dahil edildi.

Ekran Haber'den İlker Turak'ın haberine göre MASAK'ın yaptığı incelemede, Savcı Y.D.'nin banka hesaplarına 2017-2026 yılları arasında toplam 629 milyon 434 bin TL giriş yapıldığı tespit edildi. Aynı dönemde hesaplardaki giden işlem hareketlerinin ise yaklaşık 640 milyon TL olduğu belirlendi.

KRİPTO PLATFORMU VE KUYUMCU TRANSFERLERİ

MASAK incelemesinde, banka hesaplarının yanı sıra çeşitli yatırım ve kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile kuyumculara yapılan para transferleri de tespit edildi.

Açıklama bulunmayan bazı para transferlerinin de incelemeye alındığı öğrenildi. Paranın bir bölümünün kuyumcu hesaplarına aktarıldığı belirlenirken, söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve aktarım zinciri ayrıntılı olarak araştırılıyor.

EŞİNİN HESAPLARI DA İNCELENDİ

Savcı Y.D.'nin eşine ait hesaplarda ise 2025 yılında yaklaşık 83 milyon 500 bin TL, 2026 yılında yaklaşık 287 milyon TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edildi.

HSK 3 AY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

MASAK'ın ulaştığı bulgular Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Başsavcılığın değerlendirmesinin ardından konu HSK'ya taşındı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Akın Gürlek'in oluru sonrasında HSK İkinci Dairesi, Savcı Y.D.'nin 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

GÜRLEK’TEN “AYRICALIK YOK ” VURGUSU

Gürlek daha önce yaptığı açıklamada, “Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatının mensupları bakımından da aynen geçerlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Gürlek ayrıca, hâkim ve savcı sıfatının kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirterek HSK'nın denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini vurgulamıştı.