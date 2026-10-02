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CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa 2 Ekim 2026 Cuma! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 12.271,92 puandan başladı.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 değer kazanarak 12.249,04 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.271,92 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 7,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100 2

Ekonomilerde enflasyonist baskıların devam etmesi, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltme yönünde adımlar atması küresel tahvil piyasalarında satış baskısının artmasına neden oluyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100 3

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği öngörülerinin artmasına yol açıyor.

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı: 2 Ekim 2026 BIST 100 4

Analistler, bugün yurt içinde Fon Koordinasyon Kurulunun 2'nci toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisini ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
224.1
5.524.181.627,80
% 6.92
10:50
ASELS
374
5.006.240.708,00
% 1.08
10:50
AKBNK
67.75
1.650.434.369,35
% 0.3
10:50
TRALT
44.34
1.348.883.296,84
% 2.12
10:50
TUPRS
384.75
1.220.832.272,50
% -0.58
10:50
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