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  4. Dünyanın en değerli markası "Amazon" zirvedeki yerini korudu

Dünyanın en değerli markası "Amazon" zirvedeki yerini korudu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırmasında, bu alandaki değerini geçen yıla göre yüzde 17,5 artıran "Amazon" yine zirvede yer aldı - Yaklaşık 221 milyar dolarlık marka değerine ulaşan Amazon'u, 160 milyar dolarla Google, 141 milyar dolarla Apple takip ederken, Türk markaları ilk 500'e giremedi - Marka değerini en çok artıran şirketler yüzde 65 ile Tesla, yüzde 58 ile Instagram, yüzde 43 ile Mitsubishi Grup oldu - Brand Finance Türkiye Direktörü İlgüner: - "Küresel büyümedeki yavaşlama şirketlerin marka değerlerini de etkiledi, bu sene 244 marka değerini yükseltirken, 212 markanın değerinin düştüğü görüldü"

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla 220,8 milyar dolarlık değere ulaşan "Amazon" olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla Google, 141 milyar dolarla Apple izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2020" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl 187,9 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan Amazon, değerini yüzde 17,5 artırarak 220,8 milyar dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Dünya devleri arasında Google, marka değerindeki yüzde 11,9'luk artışla 159,7 milyar dolara ulaşarak ikinciliğe yükselirken, Apple'ın marka değeri geçen yıla göre yüzde 8,5 gerileyerek 141 milyar dolara düştü ve şirket üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 117 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 94,5 milyar dolarla 5'inci, Çinli ICBC 80,8 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 79,8 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Walmart 77,5 milyar dolarla 8'inci, Çinli Ping An 69 milyar dolarla 9'uncu ve Huawei 65 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Bu sene değerini en yüksek oranda artıran marka, yüzde 65 ile ABD'li otomotiv şirketi Tesla oldu. Tesla, geçen yıl 7,5 milyar dolar olan marka değerini bu sene 12,4 milyar dolara çıkardı ve listede 264'üncü sıradan 147'nci sıraya yükseldi. Artış oranında Tesla'yı yüzde 58'lik yükselişle Instagram, yüzde 43'lük yükselişle Mitsubishi Grup takip etti.

En fazla değer kaybına uğrayan markalar ise yüzde 54 ile Çinli teknoloji şirketi Baidu, yüzde 47'lik kayıpla ABD'li medya şirketi Fox oldu.

- Türk markaları listede yok

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer alıyor. Global 500 listesinde şirketlerin 205'ini ABD'li firmalar oluştururken, 70'inin Çin, 36'sının Japon, 32'sinin Fransız, 21'inin Alman, 20'sinin İngiliz olduğu görüldü.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,2 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada yer almadı.

- "Ülke gündeminin ilk sırasına markalaşma yerleştirilmeli"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lojistik gibi sektörlerde marka değerlerinin kayba uğradığını, perakende alanında da e-ticaretin eskisi kadar başarılı olamadığının istatistiklere yansıdığını söyledi.

Telekom sektöründeki sıkıntıların da verilerde görüldüğünü dile getiren İlgüner, 5 telekom markasından 4'ünün değer kaybettiğini bildirdi.

İlgüner, "Küresel büyümedeki yavaşlama şirketlerin marka değerlerini de etkiledi, bu sene 244 marka değerini yükseltirken, 212 markanın değerinin düştüğü görüldü." dedi.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket şöyle sıralandı (milyar dolar):

2020 sıra Marka Adı Ülke Sektör Marka Değeri
(Milyon Dolar) Marka Değerindeki Değişim (Yüzde)
(2019-2020) 1 Amazon ABD Perakende 220.791 17,5 2 Google ABD Teknoloji 159.722 11,9 3 Apple ABD Teknoloji 140.524 -8,5 4 Microsoft ABD Teknoloji 117.072 -2,1 5 Samsung Grup Güney Kore Teknoloji 94.494 3,5 6 ICBC Çin Bankacılık 80.791 1,2 7 Facebook ABD Medya 79.804 -4,1 8 Walmart ABD Perakende 77.520 14,2 9 Ping An Çin Sigorta 69.041 19,8 10 Huawei Çin Teknoloji 65.084 4,5 11 Mercedes-Benz Almanya Otomotiv 65.041 7,8 12 Verizon ABD Telekom 63.692 -10,5 13 China Construction Bank Çin Bankacılık 62.602 -10,2 14 AT&T ABD Telekom 59.103 -32,1 15 Toyota Japonya Otomotiv 58.076 11,1 16 State Grid Çin Genel Hizmet 56.965 11,1 17 Disney ABD Medya 56.123 22,7 18 Agricultural Bank Of China Çin Bankacılık 54.658 -0,7 19 WeChat Çin Medya 54.146 6,8 20 Bank of China Çin Bankacılık 50.630 -0,7

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Amazon, apple, brand finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası, Dünyanın en değerli markası, Google,

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