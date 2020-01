Dünyanın en değerli markası "Amazon" zirvedeki yerini korudu

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 117 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 94,5 milyar dolarla 5'inci, Çinli ICBC 80,8 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 79,8 milyar dolarla 7'nci, ABD'li Walmart 77,5 milyar dolarla 8'inci, Çinli Ping An 69 milyar dolarla 9'uncu ve Huawei 65 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Telekom sektöründeki sıkıntıların da verilerde görüldüğünü dile getiren İlgüner, 5 telekom markasından 4'ünün değer kaybettiğini bildirdi.

İlgüner, "Küresel büyümedeki yavaşlama şirketlerin marka değerlerini de etkiledi, bu sene 244 marka değerini yükseltirken, 212 markanın değerinin düştüğü görüldü." dedi.

Dünyanın en değerli 500 markası arasında ilk 20 şirket şöyle sıralandı (milyar dolar):

2020 sıra Marka Adı Ülke Sektör Marka Değeri

(Milyon Dolar) Marka Değerindeki Değişim (Yüzde)

(2019-2020) 1 Amazon ABD Perakende 220.791 17,5 2 Google ABD Teknoloji 159.722 11,9 3 Apple ABD Teknoloji 140.524 -8,5 4 Microsoft ABD Teknoloji 117.072 -2,1 5 Samsung Grup Güney Kore Teknoloji 94.494 3,5 6 ICBC Çin Bankacılık 80.791 1,2 7 Facebook ABD Medya 79.804 -4,1 8 Walmart ABD Perakende 77.520 14,2 9 Ping An Çin Sigorta 69.041 19,8 10 Huawei Çin Teknoloji 65.084 4,5 11 Mercedes-Benz Almanya Otomotiv 65.041 7,8 12 Verizon ABD Telekom 63.692 -10,5 13 China Construction Bank Çin Bankacılık 62.602 -10,2 14 AT&T ABD Telekom 59.103 -32,1 15 Toyota Japonya Otomotiv 58.076 11,1 16 State Grid Çin Genel Hizmet 56.965 11,1 17 Disney ABD Medya 56.123 22,7 18 Agricultural Bank Of China Çin Bankacılık 54.658 -0,7 19 WeChat Çin Medya 54.146 6,8 20 Bank of China Çin Bankacılık 50.630 -0,7