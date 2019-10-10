'Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz'

Aycı, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kuruluş amacına ilişkin, "Hizmet sektöründeki değişikliklere, maliyetleri çok yükseltmeden adaptasyonu sağlayabilmek, muhataplarımızla daha sık görüşebilmek, onlarla tek çatı altında toplanarak bütün sorunlarımızı aktarmak hedefimiz. Bu çatı altında bulunan lojistik sektörünün sorunlarını, meselelerini, ihtiyaçlarını, geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında, bu kararların isabet oranının yükselmesinde, sektörel görüşlerin aktarılmasında birliğin, bir platform olarak karar alıcılarla aramızda bir köprü olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lojistik sektöründe kullanan teknolojilerin geliştirilebilmesi, maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi ve teslimatların zamanında yapabilmesinin önemine dikkati çeken Aycı, zaman zaman dünya ticaretinden kaynaklanan zamam zaman da müşterilerin beklenti farklılıklarından dolayı bazı mevzuatsal değişmelere ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

Aycı, geçen yıl kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını belirterek, lojistik sektörünün de birlik çatısı altında bulunduğunu bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı,Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından "İleriye Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirelen "UTİKAD Zirve 2019"un açılışında yaptığı konuşmada, zirvede ele alınan konuların sektöre ışık tutacağını ve yeni ufuklar kazandıracağını söyledi.

Aycı, Lojistik Koordinasyon Kurulu'nda Hizmet İhracatçıları Birliği'nin gözlemci sıfatıyla üye bulundurduğunu hatırlatarak, alınan kararla birlikte yeni dönemde UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener'in oy veren üye sıfatıyla kendilerini kurulda temsil edeceğini bildirdi.

Lojistik sektöründeki değişime dikkati çeken Aycı, "Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçiyoruz. Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Hızlı, süratli, dinamik ve güvenli hizmet giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor." diye konuştu.

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Aycı, THY'nin lojistiğe çok önem verdiğini belirterek, özellikle son birkaç yılda stratejik planlarında ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade etti.

Aycı, "Yaptığımız yatırımlarla birlikte son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. Filomuzu büyüttük, 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bu gün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13'üncülükten 7'nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce ilk 5’e sonra ilk 3'e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.