FİNANS

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

31 Ocak 2018 15:12

Yurt dışından alınan ürünlere yönelik gümrük muafiyet limiti 30 eurodan 22 euroya çekilecek.

E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor
Yurt dışından e-ticaret yoluyla sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 avrodan 22 avroya düşürülüyor.
 
AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, konuya yönelik hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu.
 
Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 avrodan 22 avroya düşürülecek.
 
Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 avro olarak uygulanması nedeniyle Türkiye'de de bu yönde düzenleme kararı alındı.
 
30 avro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor.
 
Ayrıca yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti de 150 avroya çıkarılıyor.
 
Söz konusu kitaplar için yurt dışında uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak, yüzde 8'lik tek ve maktu vergi belirlendi. Söz konusu vergi oranı, kitapların bedeline göre, AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 18, diğer ülkelerden gelenlerden ise yüzde 20 uygulanıyordu. AA
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Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 138 Oy
    Devletin herkesin maaşının %50 sini alsın kurtulsun. Yeter artık ! Her şeye zam her şeye vergi.
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  • 143 Oy
    Vergiden sanki kazanmıyor gibi yurtdışından getirtilen ürünlerin limitinide düşürün bravo valla yaşamayalım zaten...
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  • 110 Oy
    yasaklayın olsun bitsin. bu ne yaa ?
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  • 89 Oy
    Saçma karar Avrupa' da 22 euro ya 5 kilo et alabiliyorsun.Türkiye'de 5 kilio et 200 lira o zaman bu limit 200 tl olmalıdır.
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  • 68 Oy
    Direk Alımları Yasaklayın, 30 dan 22 ye Düşürmüşler. :@
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  • 41 Oy
    yahu limiti yükselteceğine indiriyorsunuz. ben bu kadar aç gözlü hükümet görmedim. yazıklar olsun...
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  • 40 Oy
    YOK ARTIK YAA 75 EURO DAN 30 A DÜŞÜRDÜNÜZ YETMEDİ 22 YE Mİ DÜŞÜYOR BİR KERE ŞU HALKI MİLLETİ DÜŞÜNÜN NERDEN NASIL VERGİ ALMA DERDİNDESİNİZ YOK OY FELAN
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