Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu! İstanbul'da bu günler toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptğı açıklamayla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve Eğitim öğretim sezonunun başlangıç gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Göreve dönüşümüzün ardından ilk meclis toplantımızı yaptık.



????15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

????30 Ağustos Zafer Bayramı

????Kurban Bayramı

????Eğitim öğretim sezonunun başlangıç günü toplu ulaşımın ücretsiz olması oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'a hayırlı olsun. pic.twitter.com/CQW2teSv2a