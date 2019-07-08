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Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu! İstanbul'da bu günler toplu ulaşım ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve Eğitim öğretim sezonunun başlangıç gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu! İstanbul'da bu günler toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptğı açıklamayla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve Eğitim öğretim sezonunun başlangıç gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.


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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos Zafer Bayramı kurban bayramı ulaşım

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