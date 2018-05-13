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Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2018 14:35 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Sarıeroğlu emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini açıkladı.

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Evlatlarını orada kaybeden annelerimiz var. Onlara da sabırlar diliyorum. Bu anlamda kaybettiğimiz 301 canımızı da buradan rahmetle yad ediyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tavizsiz şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda gerek denetim ve rehberlik faaliyetlerimiz, gerek mevzuat çalışmalarımız ve sosyal paydaşlarımızla yaptığımız iş birliğiyle iş kazalarının azaltılmasıyla alakalı da güçlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ülkenin geleceğini inşa eden annelerin hayatın her alanında mutlu, huzurlu ve etkin olabilmesi için AK Parti olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, sahip oldukları samimi duygular neticesinde Türkiye'yi büyüttüklerini, istihdamda rekorlara imza attıklarını ve reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin iddiası, büyük hayalleri olan ve bu büyük hayallere de ulaşmayı hak eden bir ülke olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülke olarak yakın dönemde çok badire atlattık. Terör olaylarına maruz kaldık, 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimini atlattık. Rabbim bir daha böyle sınavlardan bizleri geçirmesin. Diğer taraftan terörle mücadele kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla tüm dünyaya Türkiye'nin terörle terbiye edilemeyeceğini ve Türkiye'nin asla diz çöktürülemeyeceğini göstermiş olduk. Bu vesileyle ben tüm Mehmetçiğimizi minnetle yad ediyorum, şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

'BU YIL İSTİHDAM ÇOK DAHA İYİ OLACAK'

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'daki seçimlerin ardından güçlü bir yürütme ve yasamayla tekrar atağa kalkıp daha da ilerilere gideceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yerli ve milli sanayimizi geliştirmeyle, milli teknolojiyle hamlesi yapmayla ilgili hayallerimiz var. Milli İstihdam Seferberliği ile alakalı ortaya koymak istediğimiz yeni başarı hikayelerimiz var. Bunların nereden geçtiğini milletimiz biliyor, bu yönde de desteğini verecektir. Bu süreçte kadınların inancı, azmi, çalışması çok önemli. Bizim hiçbir seçim başarımız tesadüf olmamıştır. Bu başarıların yolu çalışmadan geçmiştir, alın teri akıtılarak olmuştur. Bu süreçte de çok çalışmamız gerekiyor. Her bir dakikamız çok önemli. Vatandaşlarımıza anlatacak çok şeyimiz var. Açıkladığımız reform paketlerini çok iyi anlatmamız gerekiyor."

Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

Titiz bir çalışma yürüterek kamudaki taşeron işçileri kadroya aldıklarını anımsatan Sarıeroğlu, 900 bine yakın kişinin kamuda istihdamıyla ilgili süreçleri tamamladıklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin devam ettiğine değinerek, istihdam anlamında bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olacağına yürekten inandığını kaydetti.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve davetliler katıldı. (AA)

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