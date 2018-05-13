Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Evlatlarını orada kaybeden annelerimiz var. Onlara da sabırlar diliyorum. Bu anlamda kaybettiğimiz 301 canımızı da buradan rahmetle yad ediyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tavizsiz şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda gerek denetim ve rehberlik faaliyetlerimiz, gerek mevzuat çalışmalarımız ve sosyal paydaşlarımızla yaptığımız iş birliğiyle iş kazalarının azaltılmasıyla alakalı da güçlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ülkenin geleceğini inşa eden annelerin hayatın her alanında mutlu, huzurlu ve etkin olabilmesi için AK Parti olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, sahip oldukları samimi duygular neticesinde Türkiye'yi büyüttüklerini, istihdamda rekorlara imza attıklarını ve reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.