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Emeklilere memurluk yolu görüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

Çalışma hayatında 4 önemli adım geliyor. Kamudan ve özel sektörden emekli olanlara memurluk yolu açılıyor. Emekliler, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek, esnek çalışma yapacak...

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Hükümet, istihdamı destekleyecek yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İşçi çıkarmalarının önüne geçmek için işletmelere yeni desteklerden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler devreye girecek.

Bazı kamu kurumlarında pilot uygulanmaya başlayan esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.

Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek.

Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek.

​Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak. Böylece kamuda insan kaynağı kalitesi artacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli kapsamında çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma hayatı kamu özel sektör

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