İlanlar yayımlandı! Kamuya binlerce işçi alınacak!

Türkiye genelinde 26 kamu kurumu, toplamda 4 bin 986 yeni personel alımı yapacak. Bu alımlar kapsamında sözleşmeli personel, destek personeli, büro personeli, sözleşmeli bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlar için ilanlar yayımlandı. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 4 bin 986 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak.

ALIM YAPILACAK KURUMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sakarya Üniversitesi, Dış İşleri Bakanlığı, Erciyes Ünivesitesi, DAP, TÜRKŞEKER, Göç İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı







